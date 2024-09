Zmiany w VAT 2025. Co szykuje MF?

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. W ustawie zaproponowano m.in. zmiany dotyczące systemu stawek obniżonych VAT oraz funkcjonowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, a także pojawiła się propozycja zniesienia obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi.

Projekt przewiduje zmiany w:

ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

W ustawie o podatku od towarów i usług zaproponowano zmiany dotyczące systemu stawek obniżonych VAT oraz funkcjonowania mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem:

1. System stawek obniżonych VAT

Zmiany w obszarze systemu stawek obniżonych VAT obejmują zmiany:

wynikające z konieczności dostosowania obecnego ich zakresu do limitu kategorii towarów/usług, do których mogą być stosowane stawki obniżone zgodnie z dyrektywą VAT,

doprecyzowujące i dostosowujące w obszarze stawek VAT - po 3 latach funkcjonowania nowej matrycy stawek VAT.

Projekt przewiduje w szczególności:

objęcie 0% stawką VAT statków ratowniczych i łodzi ratunkowych, które są wykorzystywane na morzu, a nie są statkami i łodziami pełnomorskimi, utrzymanie stosowania stawki VAT 8% dla wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych, likwidację stawki obniżonej VAT dla tzw. żywych koniowatych, objęcie podstawową stawką podatku VAT dostawy wyrobów z konopi siewnej (Cannabis sativa) - do palenia lub do wdychania bez spalania, doprecyzowanie brzmienia poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT - Nawozy i środki ochrony roślin - zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych, obniżenie stawki VAT na dostawy kubeczków menstruacyjnych z 23% do 5%.

2. Przedłużenie funkcjonowania mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem w odniesieniu do gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych wprowadzone zostało 1 kwietnia 2023 r. Regulacje w przedmiotowym zakresie mają charakter przepisów epizodycznych i obowiązują do 28 lutego 2025 r. Rozwiązania wprowadzono w oparciu o art. 199a ust. 1 lit. a oraz e dyrektywy VAT. Mechanizm ma charakter prewencyjny i jest stosowany przez wiele państw członkowskich.

Brak zmiany polegającej na przedłużeniu ww. mechanizmu skutkowałby jego wygaśnięciem po 28 lutego 2025 r., co rodzi potencjalne ryzyko pojawienia się w Polsce nadużyć z udziałem tzw. znikających podatników, oraz zwiększenie dla podmiotów kosztów uczestnictwa na rynku giełdowym, pogorszenie ich płynności finansowej oraz zmniejszenie konkurencyjności giełdy względem giełd z innych państw członkowskich.

3. Zniesienie obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi na rzecz ustanowienia raportowania danych dotyczących transakcji płatniczych przez agentów rozliczeniowych - bezterminowo

W ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej „ustawą nowelizującą”, zostały wprowadzone zmiany w ustawie - Prawo przedsiębiorców w zakresie obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi. Brak realizacji tego obowiązku, na gruncie ustawy o VAT skutkuje o odpowiedzialnością finansową podatników podatku VAT - kara w wysokości 5 tys. zł. Wprowadzenie ww. obowiązku, a co za tym idzie również kary za jego nieprzestrzeganie zostało odroczone do końca 2024 r. Wprowadzono natomiast - jako rozwiązanie epizodyczne obowiązujące do 31 grudnia 2024 r. - wymóg przesyłania przez agentów rozliczeniowych do Szefa KAS, w formie ustrukturyzowanej, danych dotyczących transakcji płatniczych.

Z uwagi na napływające sygnały z rynku o braku dostępności terminali płatniczych pozwalających na integrację z kasami rejestrującymi oraz fakt, że wprowadzony w okresie przejściowym obowiązek raportowania danych przez agentów rozliczeniowych spełnia założony cel uszczelniający, zasadne jest zaniechanie wprowadzenia obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi.

4. Wprowadzenie możliwości zwrotu akcyzy od samochodów osobowych czasowo zarejestrowanych w kraju w celu ich wywozu za granicę

Przewiduje się również zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym w zakresie dotyczącym wprowadzenia instytucji zwrotu akcyzy od samochodów osobowych czasowo zarejestrowanych w kraju w celu ich wywozu za granicę. W aktualnym stanie prawnym przepisy akcyzowe uniemożliwiają zwrot podatku akcyzowego zapłaconego od samochodu osobowego, który został czasowo zarejestrowany w celu wywozu, a następnie został wywieziony poza granice kraju. Zwrot akcyzy przysługuje tylko od samochodów osobowych, które przed wywozem nie były zarejestrowane w kraju. Przyczyną wprowadzanej regulacji jest zmiana dotychczasowej linii orzeczniczej sądów administracyjnych, która nastąpiła po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 maja 2023 r. w sprawie C-105/22, w którym TSUE odróżnił rejestrację czasową pojazdu z urzędu stanowiącą część zwykłego procesu rejestracji, którego celem jest definitywne dopuszczenie pojazdu do ruchu na terytorium danego kraju, od rejestracji czasowej dokonanej na wniosek właściciela samochodu w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę. Zgodnie z aktualną linią orzeczniczą czasowa rejestracja samochodu osobowego w celu jego przemieszczenia poza granicę kraju nie stanowi przeszkody do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego.

5. Wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla samochodów osobowych podlegających profesjonalnej rejestracji, o której mowa w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystywanych do celów badawczych lub prac rozwojowych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej

Obecne przepisy ustawy o podatku akcyzowym wymagają, w odniesieniu do samochodów osobowych wykorzystywanych do celów badawczych i prac rozwojowych, które podlegają profesjonalnej rejestracji i są sprowadzane na terytorium kraju zapłaty akcyzy. Proponowana zmiana ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty, które prowadzoną działalność badawczo-rozwojową w zakresie testowania nowych rozwiązań technologicznych w samochodach osobowych oraz zwiększenie konkurencyjności motoryzacyjnej branży badawczej w Polsce wobec innych państw.

6. Schemy JPK CIT i PIT - rozszerzenie zakresu delegacji dla Ministra Finansów

Przewiduje się dokonanie zmiany w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw odnoszących się do podatków dochodowych w zakresie rozszerzenia fakultatywnego upoważnienia ustawowego dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia ograniczającego zakres danych podlegających przekazaniu w formie ustrukturyzowanej (schemy JPK). Obecnie przepisy dają Ministrowi Finansów możliwość określenia w drodze rozporządzenia m.in. podmiotów zwolnionych z obowiązku prowadzenia, np. ksiąg rachunkowych, przy użyciu programów komputerowych i ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej. Jednocześnie z uwagi na brzmienie tych regulacji, nie ma możliwości wydania przez Ministra Finansów rozporządzenia zwalniającego podatników z samego przesyłania w formie ustrukturyzowanej całości lub części ksiąg.

Powoduje to, że możliwości korzystnego działania Ministra Finansów są znacznie ograniczone, na co zwracają uwagę podatnicy, którzy podnoszą konieczność dokonania odpowiednich zmian dających Ministrowi finansów możliwość wprowadzenia w drodze rozporządzenia stosownych regulacji.

Proponowane zmiany są korzystne dla podatników, wychodzą bowiem naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez zainteresowane strony.

źródło: www.gov.pl