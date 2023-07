Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych poprawią pozycję obywateli i firm

W przypadku powzięcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wątpliwości wobec np. istnienia stosunku pracy to sam ZUS będzie zobowiązany do wystąpienia do sądu powszechnego – wynika z komisyjnego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Projektowana zmiana ma wyeliminować występujące obecnie sytuacje, które są uznawane za wyjątkowo uciążliwe dla obywateli i przedsiębiorców.

„Zmiana ma na celu wyeliminowanie niewłaściwej na gruncie aktualnie obowiązującego prawa sytuacji, wyjątkowo uciążliwej dla obywateli i przedsiębiorców, polegającej na tym, że w razie wydania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzji rodzącej dla nich negatywne konsekwencje w obszarze zabezpieczenia społecznego, zmuszeni są – w przypadku kwestionowania tej decyzji – do wnoszenia odwołania do sądu powszechnego, przed którym, zgodnie z ogólnymi regułami dowodowymi, zmuszeni są udowodnić podnoszone przez siebie kwestie” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Przygotowane przez sejmową komisję nadzwyczajną ds. deregulacji przepisy zakładają, że w przypadku powzięcia przez ZUS wątpliwości, które dotyczą istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z którym związane są skutki na gruncie ubezpieczeń społecznych (np. sprawa istnienia stosunku pracy), to właśnie ZUS będzie zobowiązany do wystąpienia do sądu powszechnego o rozpoznanie powództwa i ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego albo prawa. Co ważne, to ZUS będzie obciążony koniecznością udowodnienia swoich twierdzeń.

„Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd powszechny postępowanie prowadzone wcześniej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie zawieszone, a Zakład nie będzie mógł wywodzić skutków prawnych dla ubezpieczonego” – podkreślają autorzy projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje komisyjny projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Projekt trafił do Sejmu 5 lipca 2023 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp