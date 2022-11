Zmiany w podatku od przerzuconych dochodów zwiększą biurokrację

Wprowadzane w przepisach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów zmiany zwiększą biurokrację i doprowadzą do jeszcze większych komplikacji wśród przedsiębiorców – oceniają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Za największe zagrożenie uważany jest przepis obciążający podatnika ciężarem dowodzenia niespełnienia przesłanek kwalifikujących do opodatkowania podatkiem.

Podatek od przerzuconych dochodów wprowadzono z początkiem 2022 r. Nowe przepisy wzbudziły sporo kontrowersji, dlatego rząd zdecydował się na wprowadzenie nowelizacji ustawą z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z obecnymi przepisami za przerzucone dochody uznaje się m.in. wydatki na usługi niematerialne, opłaty i należności za korzystanie albo prawo do korzystania z praw autorskich lub należności licencyjnych oraz koszty finansowania dłużnego. Stawka podatku wynosi 19 proc.

Nowelizacja zakłada zmianę niektórych warunków kwalifikujących się do opodatkowania. Część zmian budzi jednak wątpliwości. Jak oceniają eksperci Grant Thornton, największe zagrożenie dla podatników wynika z regulacji dotyczącej obciążenia podatnika ciężarem dowodzenia niespełnienia przesłanek kwalifikujących do opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów.

„Pomimo to, że zmiany dotyczące warunków kwalifikujących do podlegania opodatkowaniu uznaje się za korzystne, zmiany w zakresie przerzucenia ciężaru dowodu na podatnika należy oceniać negatywnie, ze względu na fakt, iż informacje, które są wymagane, aby dowieść, że podmiot nie spełnia co najmniej jednego z kryterium podlegania pod opodatkowanie, mogą być w praktyce ciężko dostępne, a utrudnienia związane z ich uzyskaniem często nie zależą od woli podatnika, a od podmiotu powiązanego. Obciążenie podatnika kolejnymi obowiązkami oznacza konieczność modyfikacji istniejących lub wdrożenia nowych procedur należytej staranności” – tłumaczy Grant Thornton.

mp