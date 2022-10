Zmiany w akcyzie budzą wątpliwości. Biznes liczy na korekty

Przepisy ustawy akcyzowej powinny zostać doprecyzowane względem pojazdów wykorzystywanych do badań i jazd testowych – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja apeluje do resortu finansów o przeanalizowanie ewentualnego wyłączenia z regulacji akcyzowych pojazdów przeznaczonych właśnie do celów badawczych i rozwojowych.

W nowym stanowisku Konfederacja Lewiatan proponuje modyfikacje w art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym. Chodzi o wyraźne wskazanie, że pojazdy przeznaczone do celów badawczych realizowanych przez firmy badawcze nie są samochodami osobowymi w rozumieniu przepisów tej ustawy.

„Brak precyzji w przepisach ustawy o podatku akcyzowym pozostawia zbyt szeroki margines dla interpretacji tych przepisów przez administrację skarbową, co wprowadza niepewność i zakłócenia w działalności badawczo-rozwojowej. W przypadku skrajnej wykładni przepisów, podmioty badawcze, które jedynie testują pojazdy, zmuszone byłyby do uiszczenia podatku akcyzowego od każdego pojazdu testowego” – tłumaczą eksperci Konfederacji Lewiatan.

Eksperci postulują wprowadzenie w ramach obecnych prac nad nowelizacją uzupełnień i doprecyzowanie definicji samochodu osobowego na gruncie ustawy akcyzowej. Konfederacja Lewiatan liczy na wyłączenie spod regulacji akcyzowych pojazdów, które zostały zarejestrowane profesjonalnie i co do zasady nie powinny być traktowane jako przeznaczone do przewozu osób. Takie zmiany w definicji miałyby być najprostszym rozwiązaniem pod kątem zmniejszania obciążeń administracyjnych.

„Proponowane rozwiązanie ułatwi działalność podmiotów wykorzystujących samochody osobowe m.in. do celów badawczych. W obecnej sytuacji prawnej, ich działalność obarczona jest dodatkowymi obowiązkami administracyjno-podatkowymi w związku z opodatkowaniem akcyzą wybranych czynności w stosunku do samochodów osobowych” – wskazuje Konfederacja Lewiatan.

