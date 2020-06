Zgłoszenia do CRBR – przedsiębiorcy apelują o wydłużenie terminu

Termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) upłynie 13 lipca 2020 r. Jak twierdzi Business Centre Club, Ministerstwo Finansów powinno ze względu na dalsze zagrożenie epidemiologiczne rozważyć wydłużenie tego terminu o kolejne 3 miesiące.

Obowiązek zgłoszenia do 13 lipca 2020 r. danych odnosi się do spółek, które wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed wejściem w życie regulacji o CRBR, czyli przed 13 października 2019 r. Pierwotnie termin wynosił 6 miesięcy od tej daty, ale ostatecznie – w odpowiedzi na pandemię koronawirusa – zdecydowano, że będzie to 9 miesięcy. Inaczej wygląda sytuacja spółek wpisanych do KRS po 13 października 2019 r. – te podmioty powinny zgłosić dane do CRBR w ciągu 7 dni, licząc od dnia wpisu do KRS.

Zdaniem ekspertów BCC, resort finansów mógłby zdecydować się na wydłużenie terminu o następne 3 miesiące.

„Mając na uwadze, iż regulacje prawne powinny nadążać za dynamicznie zmieniającą się sytuacją, proponujemy przedłużenie wyżej wskazanego terminu o kolejne 3 miesiące. Wskazana zmiana powinna zostać dokonana w naszej ocenie w przedstawionej Senatowi ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19” – przekonuje BCC.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, dane do CRBR zgłaszać i aktualizować powinny: – spółki jawne; – spółki komandytowe; – spółki komandytowo-akcyjne; – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; – spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.); – spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

Zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych można dokonywać tutaj.

