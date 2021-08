Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych. Obowiązek obejmie więcej podmiotów

Od 31 października 2021 r. obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych będzie obejmować również fundacje, spółdzielnie oraz stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie ze zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu katalog podmiotów zobowiązanych do ustalenia swojego beneficjenta rzeczywistego oraz dokonania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zostanie znacznie rozszerzony. Obowiązki te obejmą w praktyce także m.in. fundacje, spółdzielnie oraz stowarzyszenia wpisane do KRS.

„Możliwość zgłaszania danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla tych podmiotów pojawi się 31 października 2021 r. Ostatecznym terminem na dokonanie zgłoszenia dla podmiotów uprzednio zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie 31 stycznia 2022 r. W przypadku organizacji wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego po 31 października 2021 r. termin wynosić będzie 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego” – wyjaśniają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton.

Brak odpowiedniego zgłoszenia danych lub podanie nieprawdziwych informacji będzie wiązać się z ryzykiem sankcji w formie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości nawet do 1 mln zł. Przepisy przewidują również odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia o prawdziwości danych.

