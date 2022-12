Zerowy PIT dla pracujących emerytów może budzić wątpliwości

Konstrukcja nowego zwolnienia podatkowego dla pracujących seniorów, które wprowadzono w ramach tzw. Polskiego Ładu, może być problematyczna. Do biura rzecznika praw obywatelskich napływają skargi od obywateli, którzy wskazują na nieuwzględnienie w preferencji osób mających prawo do wcześniejszej emerytury. Wątpliwości budzi też wąski krąg uprawnionych do zwolnienia pod względem źródła uzyskiwanych przychodów.

Zgodnie z obecnymi przepisami, tzw. zerowy PIT dla pracujących seniorów zakłada zwolnienie z podatku dochodowego przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, umów zleceń, zasiłku macierzyńskiego oraz pozarolniczej działalności gospodarczej, które otrzymał podatnik po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny. Limitem granicznym jest kwota 85 528 zł w roku podatkowym.

„Głównym zarzutem podnoszonym przez skarżących jest okoliczność, że ustawodawca uzależnił możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego od osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, nie uwzględniając jednocześnie osób, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury. Obywatele nie rozumieją, dlaczego ta grupa została pominięta. Podnoszą, że problem dotyczy nie tylko osób pracujących w służbach mundurowych, ale także tych, których aktywność zawodowa miała miejsce w wyjątkowo szkodliwych warunkach” – wskazuje RPO.

Wątpliwości budzi również kwestia ograniczonego kręgu osób uprawnionych pod względem źródła przychodów. Aktualne przepisy nie obejmują bowiem np. osób zarabiających na podstawie umów o dzieło.

Rzecznik skierował w tej sprawie do resortu finansów prośbę o zajęcie stanowiska w kontekście ewentualnych zmian w przepisach.

mp