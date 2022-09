Zbyt niski zasiłek może zniechęcać ojców do urlopu rodzicielskiego

Po planowanych zmianach w Kodeksie pracy ojcowie będą mogli liczyć na dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, który będzie przeznaczony tylko dla nich. Jak oceniają eksperci, do korzystania z tego urlopu zniechęcać może zbyt niski zasiłek. Fundacja Share the Care twierdzi, że potrzebne są zmiany w projekcie nowelizacji, które zwiększyłyby kwotę wynagrodzenia za czas dodatkowego urlopu rodzicielskiego dla ojców.

Do polskiego prawa wprowadzone zostaną rozwiązania przewidziane w unijnej dyrektywie work-life balance. Projektowane zmiany powinny wejść w życie w ciągu kilku kolejnych miesięcy.

– W polskim Kodeksie pracy pojawi się dziewięć dodatkowych tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla ojców. Jak tata tego nie wykorzysta, to przepadnie. Oprócz tego nadal w Kodeksie pracy zostają dwa tygodnie urlopu ojcowskiego płatne 100 proc., ale zmienia się czas na ich wykorzystanie z dwóch lat do jednego roku – wskazała w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes prezes Fundacji Share the Care, Karolina Andrian.

Zgodnie z aktualną wersją projektu nowelizacji, dodatkowy urlop rodzicielski dla ojców ma być oparty na płatności na poziomie 70 proc. Jak przekonuje Andrian, taki wskaźnik może okazać się zbyt niski, a optymalnym rozwiązaniem byłoby przyjęcie maksymalnie wysokiej płatności na poziomie 90 proc.

– 70 proc. to jest zdecydowanie za mało, dlatego że ojcowie zarabiają więcej niż kobiety. Najczęściej decyzja, czy korzystać z urlopu rodzicielskiego czy nie, jest decyzją finansową, czy rodzinę na to stać czy nie. Zależy nam na tym, żeby urlop rodzicielski był dostępny dla jak największej liczby ojców, niezależnie od statusu finansowego – dodaje prezes Fundacji Share the Care.

mp