Zbyt długa nazwa spółki i błędy na fakturze. A może lepszy skrót?

Spółka posługuje się pełną nazwą, która w ocenie wspólników jest zbyt długa i skomplikowana. Stwarza to problemy i pomyłki związane np. z pominięciem jednego ze wspólników, co powoduje korekty w postaci not korygujących. W NIP-2 obok firmy (nazwy) pełnej wskazana została również firma (nazwa) skrócona. Czy nazwa przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę cywilną powinna zawierać imiona i nazwiska wszystkich jej wspólników? Czy spółka może posługiwać się w obrocie gospodarczym, na fakturach oraz wszelkich innych dokumentach księgowych skrótem firmy?

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są jej poszczególni wspólnicy, będący osobami fizycznymi. Natomiast danymi identyfikacyjnymi podatnika będącego osobą fizyczną jest imię i nazwisko. Prawidłowe oznaczenie spółki cywilnej składa się więc z wymienienia jej wszystkich wspólników i dodania wzmianki o spółce cywilnej. W ten sposób oznaczenie pozwala uniknąć posługiwania się nazwą spółki, która nie wskazywałaby, jacy faktycznie wspólnicy (podmioty prawa cywilnego) tj. osoby fizyczne lub osoby prawne są stronami stosunków prawnych wynikających z działalności gospodarczej z udziałem spółki. W żadnym wypadku bowiem oznaczenie przedsiębiorcy nie może mieć charakteru mylącego, niezgodnego z rzeczywistością lub niepozwalającego na określenie jego charakteru prawnego. Umieszczanie w oznaczeniu spółki cywilnej elementów abstrakcyjnych czy też fantazyjnych jest dozwolone, jednak mogą one mieć tylko charakter dodatkowy, znajdujący się obok podstawowego oznaczenia spółki.

Za przyjęciem zaprezentowanego stanowiska przemawiają: brak szczególnego znaczenia nazwy fantazyjnej, zasada ostrożności w obrocie cywilnoprawnym, konieczność prowadzenia dokumentacji podatkowej na potrzeby różnorodnych zobowiązań podatkowych, znaczenia pojęcia „przedsiębiorcy” na gruncie prawa. W przypadku przedsiębiorców działających w ramach umowy spółki cywilnej - oznaczenie przedsiębiorcy - oznacza imiona i nazwiska wszystkich wspólników. Przy czym oprócz tych danych Spółka może również podawać nazwę lub nazwę skróconą firmy.

Zatem na gruncie prawa podatkowego nazwa spółki cywilnej powinna zawierać imiona i nazwiska wszystkich jej wspólników. Niedopuszczalne jest umieszczanie na wystawianych przez nią fakturach jedynie jej nazwy skróconej bez imion i nazwisk wszystkich wspólników.

W konsekwencji spółka powinna posługiwać się w obrocie gospodarczym na fakturze nazwą spółki wraz z imionami i nazwiskami wspólników.

Błędna nazwa na fakturze

Na podstawie art. 106k ustawy o podatku od towarów i usług, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie:

miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,

ceny jednostkowej towaru lub usługi,

kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen,

wartości sprzedaży netto,

stawki VAT albo stawki podatku od wartości dodanej,

sumy wartości sprzedaży netto,

kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto,

kwoty należności ogółem,

może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury i powinna zawierać:

wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA", numer kolejny i datę jej wystawienia, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura (datę wystawienia, numer, dane podatnika i nabywcy, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty), wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Nota korygująca jest więc wystawiana przez nabywcę i ma zastosowanie w ograniczonych przypadkach. Możliwość korygowania faktur poprzez wystawienie przez nabywcę not korygujących dotyczy jedynie pomyłek „mniejszej wagi” dotyczących danych nabywcy, takich jak np. błąd w nazwisku, imieniu, nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym czy też oznaczeniu towaru lub usługi. Tym samym jeżeli nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy w elementach nazwy sprzedawcy lub nabywcy albo oznaczenia towaru lub usługi, może je skorygować notą korygującą.

Zatem, spółka po otrzymaniu faktur z nieprawidłową jej nazwą jest zobowiązana do wystawienia not korygujących ze wskazaniem nazwy spółki wraz z imieniem i nazwiskiem wspólników.

Interpretacja indywidualna z 5 września 2022 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.376.2022.1.KP - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Hasła tematyczne: spółka cywilna, nazwa firmy, nota korygująca, faktura, interpretacja indywidualna, podatek od towarów i usług (vat)