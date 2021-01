Zawodowi artyści z dopłatami do składek na ubezpieczenie społeczne?

Utworzenie statusu artysty zawodowego i Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych – to główne zmiany zaproponowane w poselskim projekcie, który trafił we wtorek do Sejmu. Posłowie Koalicji Obywatelskiej chcą także, by z budżetu państwa dofinansowywane były składki na ubezpieczenie społeczne artystów. Takie dopłaty miałyby wynosić od 50 do 80 proc., a cały system wsparcia kosztowałby do 300 mln zł w skali roku.

„Niniejszy projekt ustawy gwarantuje powołanie silnej i niezależnej od wpływów politycznych Polskiej Izby Artystów, dysponującej budżetem niezbędnym do poprawienia bezpieczeństwa w zakresie ubezpieczeń społecznych artystów, którzy decydują się z pracy twórczej uczynić główne źródło dochodów. Działania te będą finansowane z dotacji z budżetu państwa” – można przeczytać w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z projektem, o status artysty zawodowego mogłyby ubiegać się osoby posiadające polskie obywatelstwo, które są absolwentami studiów II stopnia uczelni artystycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych lub osiągają dochód na określonym poziomie z wykonywanej działalności artystycznej lub twórczej, a także osoby posiadające udokumentowany dorobek artystyczny.

Osoby posiadające status artysty zawodowego miałyby posiadać m.in. uprawnienia do wybierania 8 z 15 członków Polskiej Izby Artystów, posługiwania się Kartą Artysty, korzystania z zapomóg socjalnych i domów opieki dla artystów w trudnej sytuacji materialnej. Głównym uprawnieniem ma być możliwość ubiegania się o dopłatę w wysokości 50-80 proc. do dobrowolnych składek na ubezpieczenie społeczne.

„Spodziewane skutki wprowadzenia nowych regulacji to zwiększenie bezpieczeństwa socjalnego artystów i twórców w Polsce, zapewnienie warunków do nieskrępowanej wolności twórczej, wspieranie budowy i zachowania dziedzictwa narodowego oraz zwiększenie innowacyjności gospodarki” – wskazują projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez posłów Koalicji Obywatelskiej – projekt ustawy o statusie artysty zawodowego. Projekt trafił do Sejmu 19 stycznia 2021 r.

Większość nowych przepisów miałaby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

