Zawiadomienia o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe już na PUE ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesłał 1 kwietnia br. elektroniczne zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy 2022/2023. Płatnicy mogą znaleźć te informacje na swoich kontach na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zawiadomienia w formie elektronicznej zostały 1 kwietnia 2022 r. przekazane płatnikom na ich konta na PUE ZUS.

„Aby pobrać zawiadomienie należy zalogować się do swojego konta na PUE ZUS. W zakładce [Płatnik] w menu bocznym trzeba wybrać [Dokumenty i wiadomości] > [Skrzynka odbiorcza], a następnie w [Lista dokumentów odebranych]> [Pismo z ZUS]” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez ZUS.

Jak zaznacza ZUS, płatnicy, którzy nie złożyli informacji ZUS IWA, czyli informacji potrzebnej do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, za trzy kolejne ostatnie lata, nawet jeśli przekazali taką informację za 2021 r., muszą teraz samodzielnie ustalić obowiązującą ich od 1 kwietnia 2022 r. stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Co do zasady ubezpieczenie wypadkowe dotyczy osób, które są objęte ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi. W praktyce sposób określenia składki w przypadku płatników, którzy muszą zrobić to samodzielnie, jest uzależniony od tego, czy dany podmiot podlega wpisowi do rejestru REGON oraz ilu ubezpieczonych zgłaszanych jest do ubezpieczenia wypadkowego.

Szczegółowe informacje nt. ustalania stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe można znaleźć tutaj.

mp