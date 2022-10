Zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych z gwarantowanym prawem do wypoczynku?

Obecnie osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają ustawowo zagwarantowanego prawa do wypoczynku, co może naruszać konstytucyjne prawo do wypoczynku – twierdzi rzecznik praw obywatelskich. Na problemy z brakiem ochrony prawnej w takich sytuacjach skarżyło się ostatnio środowisko filmowców. Rzecznik skierował do resortu rodziny i polityki społecznej zapytanie dotyczące ewentualnych zmian w prawie.

W ostatnim czasie Związek Zawodowy Filmowców złożył do RPO wniosek, w którym wskazano na brak uregulowania norm ws. minimalnego czasu wypoczynku dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Filmowcy twierdzą, że w tym przypadku istnieje zaniechanie ustawodawcze polegające na niewykonaniu przez ustawodawców obowiązków wynikających z art. 66 ust. 2 konstytucji.

Środowisko filmowców postuluje wprowadzenie ustawowej ochrony w tym zakresie, w tym prawo pracownika do minimalnego odpoczynku dobowego (co najmniej 11 nieprzerwanych godzin w trakcie doby).

„Związek w swoim wniosku przytacza bogate orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i liczne publikacje dotyczące problematyki rozumienia pojęć praca i pracownik. Zwraca uwagę, że problem sprowadza się do tego, że na poziomie ustawowym regulacja dot. wypoczynku dotyczy (prawie) wyłącznie osoby świadczącej pracę w ramach zatrudnienia pracowniczego” – czytamy w komunikacie RPO.

Rzecznik skierował w tej sprawie wniosek do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w którym prosi o zajęcie oficjalnego stanowiska co do możliwości ewentualnych zmian w prawie.

mp