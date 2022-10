Zatrudnianie cudzoziemców. ZUS będzie szybciej przekazywać dane do PIP

Rząd szykuje zmiany w ustawie o cudzoziemcach, które dotyczą m.in. nowego systemu Schengen. W ramach szerszej nowelizacji zmianie ulegną też niektóre przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma w efekcie szybciej udostępniać Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy dane płatnika składek oraz ubezpieczonych przez niego cudzoziemców.

Nowelizacja dostosuje polskie prawo do zmian na poziomie unijnym, które dotyczą przede wszystkim systemu Schengen.

„Rozporządzenie nr 2018/1860 ustanawia nowy system służący do wymiany – między państwami członkowskimi, które korzystają z Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) na podstawie rozporządzenia nr 2018/1861 – informacji na temat decyzji nakazujących powrót wydanych w odniesieniu do obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium państw członkowskich oraz do monitorowania tego, czy obywatele państw trzecich objęci tymi decyzjami opuścili terytorium państw członkowskich” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z obecnymi regulacjami, dane dotyczące ubezpieczonego cudzoziemca Straż Granicza i PIP uzyskują podczas przeprowadzanej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.

W projektowanej nowelizacji przewidziano m.in. modyfikacje w art. 50 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany będą dotyczyć sposobu udostępniania Straży Granicznej i PIP danych płatnika składek oraz ubezpieczonych przez tego płatnika cudzoziemców.

„Zgodnie z projektowanym art. 50 ust. 11-13, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji Pracy, w postaci elektronicznej dane płatnika składek oraz dane wszystkich ubezpieczonych przez tego płatnika cudzoziemców (za okres wskazany we wniosku). Celem wprowadzenia projektowanej zmiany jest skrócenie czasu otrzymywania danych płatnika składek oraz danych ubezpieczonych przez tego płatnika cudzoziemców. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują udzielanie informacji dotyczących wyłącznie cudzoziemca wskazanego w pisemnym wniosku, realizowanym przez pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 27 września 2022 r.) o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ma wejść w życie z dniem określonym w decyzji Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 66 ust. 2 unijnego rozporządzenia 2018/1861, a zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zaczną obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

