Zasady ustalania podstawy wymiaru składek wkrótce do zmiany

Resort rodziny i polityki społecznej opublikował projekt zmian w rozporządzeniu ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Projekt zakłada podniesienie kwoty wyłączenia z podstawy wymiaru składek kwoty wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu. Limit wyniesie 450 zł miesięcznie. Przepisy zostaną też poszerzone o wartość otrzymanych bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych.

„W projektowanym rozporządzeniu proponuje się zmianę § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia poprzez podwyższenie kwoty wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwoty wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł oraz rozszerzenie przepisu o wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych” – wskazują projektodawcy.

Aktualnie wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków, które są udostępniane pracownikom do spożycie bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu, jest wyłączona z podstawy wymiaru składek do wysokości nieprzekraczającej kwoty 300 zł miesięcznie. Kwota ta obowiązuje od 1 marca 2022 r.

„Podniesienie kwoty wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia, jaka jest wyłączona z podstawy wymiaru składek, do kwoty 450 zł skutkuje rozszerzeniem zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, a różnica (wzrost kwoty zwolnienia ze składek) wyniesie ok. 46,65 zł” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projekt przewiduje również m.in. usankcjonowanie stosowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych procedury rozliczeń oraz przeliczeń walutowych odnośnie składek przekazywanych przez inne podmioty niż płatnik składek. Zmiana ta będzie odpowiedzią na zalecenie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, które dotyczyło rozliczania składek ze środków przekazywanych do ZUS przez austriacką Kasę Urlopową BAUK i niemiecką Kasę Urlopową SOKA-BAU ULAK.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 30 czerwca 2023 r.) Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2023 r.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

