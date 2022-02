Zasady ustalania podstawy wymiaru składek do zmiany

Z początkiem marca br. zmianie ulec ma rozporządzenie dotyczące szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Po zmianach kwota wyłączenia dotycząca wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków dla pracowników zostanie podwyższona do 10 proc. minimalnej płacy. Jak twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, kwota ta powinna być jednak wyższa.

W projekcie resortu rodziny i polityki społecznej zaproponowano podniesienie kwoty wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwoty wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia. Kwota ma wynosić 10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (301 zł). Aktualnie tymczasem kwota wyłączenia wynosi w tym przypadku 190 zł miesięcznie, a na takim poziomie pozostaje już od 2004 r.

„Niewątpliwą zaletą projektu jest fakt, że przewiduje on nie tylko waloryzację kwoty zwolnionej z oskładkowania, lecz powraca również do koncepcji powiązania tej sumy z inną, corocznie waloryzowaną wartością – w tym przypadku minimalnym wynagrodzeniem za pracę. O ile samo to założenie zasługuje na pełne poparcie, o tyle zaproponowana część minimalnego wynagrodzenia wyznaczająca maksymalną kwotę zwolnienia – 10 proc. – wydaje się zdecydowanie za niska” – oceniają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Eksperci ZPP wskazują, że przeciętna cena posiłku w taniej restauracji wynosi w Polsce obecnie ok. 23 zł, co w skali miesiąca daje ok. 480 zł. Organizacja apeluje o podwyższenie projektowanego wskaźnika maksymalnej kwoty zwolnienia z 10 proc. do 16 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jednocześnie w projekcie przewidziano, że z podstawy wymiaru składek wyłączone zostać ma świadczenie teleinformatyczne, które wprowadzono ustawą z 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2021 r., poz. 2333).

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 27 stycznia 2022 r.) Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 marca 2022 r.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

mp