Zapłata podatku przez osobę trzecią - MF wyjaśnia

Pytanie dziennikarza:

Uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytania. Chodzi o wpłatę podatku przez osoby trzecie. Przykładowo chodzi o sytuację, gdy cudzoziemiec pracuje w Polsce (np. jest w polskim oddziale zagranicznej firmy), pieniądze wypłaca mu zagraniczna firma, ale ponieważ jest w naszym kraju więcej niż 183 dni - musi się rozliczyć w Polsce (sam wpłacić podatek). Często zdarza się, że polska firma (polski odział zagranicznej firmy) - wpłaca podatek za cudzoziemca. Jest jednak tylko pośrednikiem. Podatek bowiem jest płacony ze środków podatnika.

Jak wskazują eksperci - dotychczas nie było problemu z takimi wpłatami - nawet jak opiewały one na więcej niż 1 tys. zł. Ostatnio - jak donoszą eksperci - taki problem się pojawił. Artykuł 62b par. 1 pkt 3 ordynacji podatkowej pozwala na wpłatę podatku przez inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1 tys. zł. Ten przepis się nie zmienił - zmieniła się jedynie praktyka US.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami - to konsekwencja pisma MF do US skarbowych. Dostaliśmy też informacje, że niektóre US umożliwiają taką zapłatę jeżeli firma prześle pismo, że jest tylko pośrednikiem - a podatek jest przekazywany ze środków podatnika, a nie wpłacającej podatek firmy.

W związku z tym:

Czy MF przesłało w zakresie wpłat podatku przez „inne podmioty” wytyczne do US? Jakie? Jaki był tego cel?

Czy ograniczenia powinny dotyczyć przedstawionej wyżej sytuacji - wpłaty podatku z pieniędzy podatnika (cudzoziemca) przez firmę, która jest tylko pośrednikiem? Czy US powinny honorować pisma, w których firma o tym informuje.

Eksperci podkreślają, że cudzoziemcy - mają problem z takimi wpłatami podatku - dlatego korzystają z pośrednictwa firm w których wykonują swoje zadania. Dzięki temu podatek jest wpłacany we właściwej wysokości i na czas. Gdyby uniemożliwić takie działanie - byłoby to ze szkodą dla skarbu państwa. Mogłyby się pojawić opóźnienia.

Jak resort rozwiąże przedstawiony problem?

Niezależnie od tego - czy MF planuje zmianę art. 62b par. 1 pkt 3 ordynacji podatkowej. Limit ten nie jest zwiększany od lat. Projekt, który MF przedstawiło do konsultacji w 2023 r. zakładał podwyższenie tego limitu do 5 tys. zł. Czy nadal resort to planuje (lub chce zwiększyć limit do innej kwoty)? Kiedy ewentualnie taka nowelizacja weszłaby w życie?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na zapytanie dziennikarza:

Zgodnie z art. 62b § 1 pkt 3 ordynacji podatkowej, istnieje możliwość zapłaty podatku przez tzw. wyręczyciela, jeżeli wpłacane środki pochodzą ze środków podatnika. Zapłata może wynosić maksymalnie do 1000 zł. Jeżeli wyręczyciel zapłaci podatek w kwocie przewyższającej 1000 zł, wówczas będzie to działanie nieskuteczne.

Ministerstwo Finansów nie kierowało do urzędów skarbowych pism z zaleceniami w tym zakresie.

Propozycja podniesienia limitu do kwoty 5000 zł, zawarta w projekcie z 2023 r., jest aktualna.

(Informacja Ministerstwa Finansów z 1 sierpnia 2024 r. przekazywana do mediów na zapytania dziennikarzy)

źródło: eureka.mf.gov.pl