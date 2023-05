Zakup samochodu wykupionego z leasingu w celu odsprzedaży. Co z VAT?

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodów osobowych wykupionych z leasingu, wyłącznie w celu dalszej odsprzedaży, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz obowiązku zgłoszenia tych pojazdów do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26 - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która rozważa możliwość wykup pojazdów od leasingodawcy z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży. Z pracownikiem lub podmiotem trzecim, który wyrazi chęć zakupu pojazdu zostanie zawarta umowa sprzedaży samochodu. Spółka opodatkuje czynność sprzedaży samochodu stawką podstawową VAT 23%. Spółka wystawi nabywcy fakturę, a kupujący dokona zapłaty za samochód przelewem bankowym na rachunek spółki i odbierze samochód.

Z chwilą podjęcia przez spółkę decyzji o wykupie pojazdu, pieczę nad tym pojazdem sprawować będzie odpowiedzialny za flotę samochodową departament w jej strukturze. Zadaniem tego departamentu, będzie zabezpieczenie pojazdu w ten sposób, aby z chwilą wykupu nie był więcej wykorzystywany do bieżącej działalności. W tym celu, pojazd zaparkowany zostanie na parkingu spółki oraz sporządzony zostanie protokół przekazania samochodu do dalszej odsprzedaży, którego elementem będzie każdorazowo między innymi przebieg pojazdu aktualny na dzień wykupu/przekazania samochodu do dalszej odsprzedaży. Oznacza to, że pojazd wykupiony z leasingu nie będzie wykorzystywany do bieżącej działalności, a departament wdroży procedury nadzoru, które wykluczą użycie tych pojazdów. Proces sprzedaży pojazdów będzie w spółce silnie sformalizowany i odbywać się będzie w oparciu o treść regulaminu wewnętrznego, zgodnie z którym samochody przeznaczone do sprzedaży będą wycofane z użytkowania. Samochody wykupione od leasingodawcy będą przez spółkę kwalifikowane jako towar handlowy (do dalszej odsprzedaży), i nie będą ujmowane w ewidencji środków trwałych spółki.

Spółka chciała wiedzieć, czy przysługuje jej prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodów osobowych wykupionych z leasingu, wyłącznie w celu dalszej odsprzedaży, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz obowiązku zgłoszenia tych pojazdów do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26.

Zdaniem spółki, skoro dokona wykupu z leasingu pojazdów, z wyłącznym zamiarem przeznaczenia ich do dalszej odsprzedaży i pojazdy te nie będą użytkowane w celach prowadzenia działalności gospodarczej, oraz wdrożone zostaną procedury nadzoru nad wykorzystaniem pojazdów, które wykluczą użycie tych pojazdów to w takim wypadku przysługiwać jej będzie prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodów osobowych wykupionych z leasingu bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz obowiązku zgłoszenia tych pojazdów do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za prawidłowe. W wydanej interpretacji organ wskazał:

W przedmiotowej sprawie istotne są przepisy art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a i art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Z treści tych regulacji wynika, że podatnik ma możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z nabyciem pojazdów w sytuacji, gdy pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Do celów pełnego odliczenia podatku, fakt wykorzystywania ich wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. Co do zasady w celu dokonania pełnego odliczenia muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, musi wykluczać ich użycie do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Przepis art. 86a ust. 5 ustawy wskazuje ściśle określone sytuacje, w których wyłączony zostaje obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. W przedmiotowej sprawie należy wskazać na pkt 1 lit. a tej regulacji. Zgodnie z tym przepisem, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odprzedaży.

Ponadto, przepis art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy ma zastosowanie jeżeli odprzedaż tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Zatem, że w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie przepis art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy, umożliwiający dokonanie odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup samochodów osobowych wykupionych z leasingu a przeznaczonych do dalszej odprzedaży, w sytuacji, gdy odsprzedaż tych pojazdów stanowić będzie przedmiot działalności spółki.

Jak wyjaśniła spółka, rozważa ona możliwość zmiany polityki w zakresie użytkowania pojazdów samochodowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zamierza dokonywać wykupu pojazdów od leasingodawcy z przeznaczeniem ich do dalszej odsprzedaży oraz nie użytkować je w żaden inny sposób (chociażby przejściowo) jak tylko do odprzedaży. Pojazdy wykupione z leasingu nie będą wykorzystywane do bieżącej działalności. W tym celu pojazd zaparkowany zostanie na parkingu spółki oraz zostanie sporządzony protokół przekazania pojazdu do dalszej odsprzedaży, którego elementem będzie każdorazowo między innymi przebieg pojazdu aktualny na dzień wykupu/przekazania do dalszej odsprzedaży.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodów osobowych wykupionych z leasingu, wyłącznie w celu dalszej odsprzedaży, na podstawie art. 86a ust. 2 pkt 1 w związku z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w powiązaniu z art. 86a ust. 4 pkt 1 oraz art. 86a ust. 5 ustawy o VAT, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT oraz obowiązku zgłoszenia tych pojazdów do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26 w rozumieniu art. 86a ust. 12 ustawy o VAT.

Interpretacja indywidualna z 11 maja 2023 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.202.2023.1.ICZ - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

