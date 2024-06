Zachowanie terminu przy wysyłce pism. MF znowelizuje Ordynację podatkową

Do Ordynacji podatkowej wprowadzone zostaną zmiany dotyczące stosowania domniemania zachowania terminu w przypadku wysyłania pism do organów podatkowych. W przygotowanym w Ministerstwie Finansów projekcie nowelizacji zaproponowano rozszerzenie tego domniemania. W efekcie regulacje mają zostać w pełni dostosowane do prawa Unii Europejskiej.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, termin uznaje się za zachowany m.in. w sytuacjach, kiedy przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo otrzymane przez polską placówkę pocztową po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej.

Projektowana nowelizacja dostosuje przepisy do wykładni dyrektywy 97/67/WE PE i Rady z 15 grudnia 1997 r. ws. wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług, zmienionej dyrektywą PE i Rady 2008/6/WE z 20 lutego 2008 r.

Nowela będzie skutkować rozszerzeniem domniemania zachowania terminu. W efekcie domniemanie to będzie dotyczyć pism: – nadanych do organów podatkowych u dowolnego operatora pocztowego (w rozumieniu Prawa pocztowego) i dowolnego podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej; – otrzymanych przez dowolnego operatora pocztowego (w rozumieniu Prawa pocztowego) po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 13 czerwca 2024 r.) o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp