Zabezpieczanie zobowiązań podatkowych - Zastaw skarbowy

Podatnicy, u których powstają zobowiązania podatkowe, muszą liczyć się z nieprzyjemnymi niespodziankami, wynikającymi z przepisów dotyczących zabezpieczania tych zobowiązań. Warto znać instrumenty zabezpieczające, aby w razie potrzeby móc odpowiednio zareagować - czasem trzeba to bowiem zrobić ze sporym wyprzedzeniem.

W poprzednim artykule z cyklu ABC... omówiliśmy zabezpieczenie w drodze hipoteki przymusowej. Dzisiaj o kolejnym sposobie zabezpieczenia - jest nim zastaw skarbowy.

Jak czytamy w art. 41 Ordynacji podatkowej Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2, a także z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 13 900 zł. Kwota ta obowiązuje w 2022 r. i jest waloryzowana i podawana corocznie w drodze ministerialnego obwieszczenia

Zastaw skarbowy obejmuje swoim zakresem rzeczy ruchome oraz zbywalne prawa majątkowe.

Zastaw skarbowy na udziale we współwłasności

W tym miejscu warto wskazać na treść wyroku NSA z dnia 19.06.2018r., II FSK 1664/16:

„Przepisy Ordynacji podatkowej nie wyłączają możliwości ustanowienia zastawu skarbowego na udziale podatnika we współwłasności rzeczy ruchomej (prawie majątkowym). W takiej sytuacji przedmiotem zastawu może być nie cała rzecz, ale odpowiedni ułamkowy udział podatnika. Należy zauważyć, że ułamkowy udział we współwłasności rzeczy ruchomej - co do zasady - może być przedmiotem obrotu, jak również przedmiotem egzekucji administracyjnej.”

Za ugruntowany należy zatem uznać pogląd zgodnie z którym zastawem skarbowym można objąć również przysługujący podatnikowi udział w rzeczy ruchomej.

Data powstania i wygaśnięcie zastawu skarbowego

Zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów. Co równie istotne zastaw skarbowy jest skuteczny wobec każdorazowego właściciela przedmiotu zastawu i ma pierwszeństwo przed jego wierzycielami osobistymi.

To oznacza, że dokonanie sprzedaży rzeczy ruchomej w drodze umowy cywilnoprawnej nie niweluje ustanowionego na ruchomości zastawu skarbowego. Zastaw skarbowy obciąża daną rzecz niezależnie od tego kto jest jej właścicielem.

Przypadki, w których zastaw skarbowy wygasa określone zostały w art. 46g Ordynacji podatkowej, gdzie możemy przeczytać, że następuje to:

1) z mocy prawa, z dniem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego albo

2) z dniem:

a) sprzedaży przedmiotu zastawu skarbowego w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym albo

b) wykreślenia wpisu z rejestru zastawów.

Organ, na wniosek którego ustanowiono zastaw skarbowy, może wydać decyzję w sprawie wykreślenia zastawu skarbowego z rejestru zastawów, na wniosek:

1) osoby powołującej się na swoje prawo własności ruchomości lub zbywalne prawo majątkowe, jeżeli ruchomość lub zbywalne prawo majątkowe obciążone zastawem skarbowym w dniu jego powstania nie stanowiły własności podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osoby trzeciej odpowiadającej za zobowiązanie podatkowe lub zaległości podatkowe;

2) podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osoby trzeciej odpowiadającej za zobowiązanie podatkowe lub zaległości podatkowe, której w dniu powstania zastawu skarbowego nie przysługiwało prawo własności obciążonej zastawem skarbowym ruchomości lub zbywalne prawo majątkowe. Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

