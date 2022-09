Wzrost płac nie nadąża za rosnącą inflacją, co potwierdzają nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego – wskazują eksperci Konfederacji Lewiatan. W sierpniu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wyniosło 6583,03 zł brutto. Oznacza to wzrost o 12,7 proc. rok do roku, przy jednoczesnym spadku o 2,9 proc. względem lipca br.

– Nominalnie w ciągu roku zarabiamy średnio więcej o 12,7 proc., co realnie przekłada się na statystyczne ubożenie społeczeństwa, ponieważ inflacja w sierpniu przekracza już 16 proc. Tak często używany argument przez rządzących, który miał uspokajać nastroje społeczne od kilku miesięcy, może służyć za kontrargument. Miękkie dane sondażowe wśród przedsiębiorców pokazują, że przestrzeni do comiesięcznych wzrostów wynagrodzenia już nie ma – komentuje ekspert Konfederacji Lewiatan, Mariusz Zielonka.

Wpływ na zmianę trendu miała przede wszystkim skala podwyżek, w tym dodatków do pensji, w lipcu 2022 r. Już w sierpniu tymczasem wynagrodzenia spadły o 2,9 proc. miesiąc do miesiąca.

Analitycy wskazują, że wpływ na to miały głównie dwie branże – górnictwo i leśnictwo. W poprzednim miesiącu zanotowano tam bowiem bardzo wysokie wzrosty, które przekroczyły odpowiednio 26 proc. i 66 proc. Wpływ na sytuacją miała też lipcowa zmiana stawki podatku PIT, co w sierpniu przełożyło się – ze względu na wysoką bazę – na spadek.

Jednocześnie GUS podał, że dynamika zatrudnienia w przedsiębiorstwach spadła w ciągu miesiącu o 0,1 proc., przy czym w skali roku zatrudnienie nadal rośnie w sposób stabilny (wzrost o 2,4 proc.).

– Dane nie wskazują, żeby rodzimy rynek pracy w najbliższych miesiącach miał doświadczać jakiegoś znaczącego spowolnienia. Co ciekawe, twarde dane rozjeżdżają się ponownie z miękkimi sondażowymi oczekiwaniami rynku, gdzie pracodawcy deklarują stagnację w zatrudnieniu lub nawet redukcję liczby pracujących – dodaje Zielonka.

mp