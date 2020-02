Wzrost cen prądu – rząd przedstawił projekt ustawy o rekompensatach

W bieżącym roku gospodarstwa domowe nie odczują bezpośrednio wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej względem 2019 r. – wynika z projektu ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. Ministerstwo Aktywów Państwowych wskazuje, że na rekompensaty przeznaczony zostanie dochód ze sprzedaży 25 mln uprawnień do emisji z krajowej puli aukcyjnej.

„Z uwagi na fakt, że sytuacja na rynku energii elektrycznej ustabilizowała się, nie ma uzasadnienia dla kontynuowania wsparcia państwa w tak szerokim zakresie, jak w roku 2019. W 2020 r. występuje konieczność ochrony jedynie odbiorców szczególnie narażonych na negatywne skutki wzrostu cen energii elektrycznej, a więc gospodarstw domowych” – wskazują projektodawcy.

Projekt nowej ustawy zakłada wprowadzenie wypłat (rekompensat) dla odbiorców końcowych energii elektrycznej z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 względem 2019 r. Szacuje się, że system ten obejmie łącznie 15,1 mln gospodarstw domowych.

W praktyce wysokość rekompensaty będzie uzależniona od poziomu zużycia prądu. W projekcie przewidziano cztery przedziały: 34,08 zł – dla zużycia od 63 do 500 kWh energii elektrycznej; 82,80 zł – dla zużycia od 500 do 1200 kWh; 190,86 zł – dla zużycia powyżej 1200 i do 2800 kWh; 306,75 zł – dla zużycia powyżej 2800 kWh.

„Na realizację celu ustawy przeznaczony zostanie dochód ze sprzedaży 25 mln uprawnień do emisji, które stanowią część krajowej puli aukcyjnej w ramach nowego okresu rozliczeniowego EU ETS rozpoczynającego się od dnia 1 stycznia 2021 r. Środki te zostaną zgromadzone na specjalnym subkoncie w ramach Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie rekompensat przewiduje projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r.

Ustawa ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

