Wyrok TK może wymusić duże zmiany w podatku od nieruchomości

W ubiegłym tygodniu zapadł przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. definicji budowli i podatku od nieruchomości. Jak tłumaczą eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, wyrok jest niezwykle istotny, bo dotyczy kwestii kluczowej, czyli przedmiotu opodatkowania. Ustawodawcy mają teraz 18 miesięcy na wprowadzenie zmian w prawie. Na razie nie wiadomo jednak, w jakim kierunku pójdą nowe regulacje.

W wyroku z 4 lipca 2023 r. (sygn. akt – SK 14/21) TK stwierdził, że art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodny z art. 84 i art. 217 konstytucji, czyli z zasadami wyłączności ustawy w prawie daninowym i szczególnej określoności przepisów podatkowych. W pozostałym zakresie postępowanie zostało umorzone.

Sędziowie zakwestionowali konstytucyjność definicji legalnej budowli. Niekonstytucyjny przepis traci obowiązującą moc po 18 miesiącach, co oznacza w praktyce, że w tym czasie ustawodawcy powinni uchwalić nowe przepisy ws. definicji legalnej budowli na potrzeby podatku od nieruchomości.

„TK odroczył w czasie utratę mocy niekonstytucyjnego przepisu o 18 miesięcy, co oznacza, że w tym okresie przepis ten (o ile wcześniej nie zostanie uchylony bądź zmieniony przez ustawodawcę), mimo że obalone zostało w stosunku do niego domniemanie konstytucyjności, powinien być przestrzegany i stosowany przez wszystkich adresatów” – wyjaśniają eksperci Grant Thornton.

Na razie skutki orzeczenia są jeszcze trudne do przewidzenia. Eksperci podkreślają, że konieczne jest szybkie przedstawienie założeń projektu ustawy, by przedsiębiorcy, dla których podatek od nieruchomości to często istotne obciążenie, wiedzieli, czego mogą się spodziewać po nowelizacji.

„Ustawodawca może teoretycznie całkowicie na nowo ustalić definicję budowli, co może przełożyć się na wzrost/spadek wpływów budżetowych w tym zakresie” – wskazują eksperci Grant Thornton.

mp