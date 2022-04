Wypłata pieniędzy bez bankomatu. Jak to możliwe?

Chociaż transakcje bezgotówkowe cieszą się obecnie dużą popularnością, w niektórych sytuacjach przydaje się również gotówka. Bankomat wbrew pozorom to nie jedyne rozwiązanie w przypadku osób chcących szybko ją wypłacić. Równie wygodna jest usługa cashback. Na czym polega i dlaczego warto wprowadzić ją w swoim punkcie handlowo-usługowym?

Czy bankomat to jedyne rozwiązanie?

Wypłata gotówki z bankomatu może być problemem w sytuacji, kiedy w pobliżu nie ma tego typu urządzeń. Wówczas dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi cashback, czyli tzw. wypłaty sklepowej. Pozwala ona posiadaczom kart na wypłatę gotówki przy okazji płacenia za zakupy w placówce handlowej. Na koniec II kwartału 2021 roku usługa ta była dostępna w ok. 266,3 tys. placówek handlowych. Ogólna liczba takich punktów wzrosła w Polsce o 11,3 tys. (4,4%) w stosunku do pierwszego kwartału tego samego roku.[1] Co ważne, klienci chcący z niej korzystać nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat i nie muszą jej aktywować – wystarczy po prostu być właścicielem karty, która pozwala na wypłaty sklepowe. Usługę tę ma wiele banków, jednak niektóre z nich stosują własne nazewnictwo, co może być dla klienta mylące. Cashback figuruje więc także jako m.in. „Płać kartą i wypłacaj”, „Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (Visa/Mastercard cash back)” czy „Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej (Cashback)”. Wszystkie one oznaczają cashback, czyli inaczej wypłaty sklepowe.

Jak działa usługa cashback?

Realizacja wypłaty sklepowej jest bardzo prosta. Osoba, która chce skorzystać z usługi cashback przede wszystkim musi zrobić zakupy i zapłacić za nie kartą. Podczas dokonywania płatności powinna wcześniej poinformować sprzedawcę o chęci wypłaty gotówki i wpisać kwotę, jaką zamierza pobrać. Wypłaty sklepowe zatwierdzane są za pomocą kodu PIN i/lub podpisu na wydruku z terminala, co gwarantuje bezpieczeństwo danych. Korzystając z usługi cashback, trzeba też pamiętać, że chociaż nie ma znaczenia kwota samej transakcji, istnieją limity pojedynczych wypłat – w przypadku kart Visa jest to 300 zł, zaś posiadacze MasterCard i Maestro mogą wypłacić jednorazowo do 500 zł. W ciągu dnia z usługi cashback można jednak skorzystać wielokrotnie.

Jakie zalety ma usługa cashback?

Usługa cashback to wygodny sposób na wypłatę gotówki bez konieczności korzystania z bankomatu. Takie rozwiązanie z pewnością docenią więc osoby, które się spieszą, nie znają okolicy i nie mają czasu na poszukiwanie tego urządzenia. Wypłata gotówki jest przy tym bezpieczna i można dokonać jej podczas płacenia za zakupy lub usługi, np. w sklepie spożywczym czy na stacji benzynowej. Co istotne, nie ma znaczenia kwota transakcji, przy okazji której pobierane są pieniądze. Klient może więc zrobić zakupy np. za 10 zł i dodatkowo wypłacić 300 lub 500 zł. Warunkiem skorzystania z usługi cashback jest dokonanie zakupu, nie można więc wypłacić gotówki bez skorzystania z oferty sklepu. Znalezienie punktów oferujących taką możliwość również nie jest trudne, bo są one oznaczane specjalnymi naklejkami umieszczanymi na drzwiach wejściowych, witrynach oraz przy kasie.

Czy to się opłaca?

Możliwość wypłaty pieniędzy nie tylko w bankomacie, ale też w sklepie to duże udogodnienie dla osób potrzebujących gotówki. Warto jednak pamiętać, że usługa cashback to korzyści nie tylko dla posiadaczy kart płatniczych, ale też dla właścicieli punktów handlowych oferujących wypłaty sklepowe. Klient chcąc dokonać wypłaty gotówki, musi zrobić zakupy, choćby na niewielką sumę. Jeśli w pobliżu sklepu nie ma bankomatów, wprowadzenie usługi cashback może sprawić, że zyskasz stałych i zdobędziesz nowych klientów, a jednocześnie wizerunek Twojej firmy na tym zyska. Wypłaty sklepowe przekładają się też na mniej gotówki w kasie, co ogranicza problemy z jej przechowywaniem i wpłacaniem utargu na konto. Wybierając terminal płatniczy do swojego sklepu warto więc zastanowić się nad urządzeniem, który pozwoli realizować usługę cashback.

[1] https://www.nbp.pl/systemplatniczy/karty/q_02_2021.pdf