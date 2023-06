Wynagrodzenie minimalne i emerytury. Rząd przedstawił propozycje na 2024 r.

Z początkiem 2024 r. płaca minimalna powinna wzrosnąć do 4242 zł brutto miesięcznie, a wskaźnik przyszłorocznej waloryzacji emerytur i rent powinien wynieść 12,3 proc. – wynika z przyjętych we wtorek przez rząd propozycji, które mają zostać oficjalnie zgłoszone w ramach prac Rady Dialogu Społecznego. Stawka płacy minimalnej miałaby wzrosnąć w efekcie o 21,5 proc. rok do roku.

„W 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach. Rząd proponuje, aby od 1 stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł, a od 1 lipca – 4300 zł. W 2024 r. wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wynosiłaby 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł” – czytamy w rządowym komunikacie.

Nowe propozycje zakładają wzrost stawek minimalnych odpowiednio o 21,5 proc. w styczniu oraz o 19,4/19,5 proc. w lipcu rok do roku. Szacuje się, że podniesienie minimalnej płacy obejmie w praktyce bezpośrednio ok. 3,6 mln pracowników.

Propozycje rządowe dotyczą ponadto zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. Przyjęto, że świadczenia te mają wzrosnąć 1 marca przyszłego roku o minimum 12,3 proc.

„Prognozowany koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń, które są podwyższane wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent, powinien wynieść nie mniej niż 43,6 mld zł” – wylicza rząd.

Rząd zaproponował też zwiększenie średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 r. Wskaźnik ten ma wynieść 106,6 proc.

mp