Wymiana kryptowalut – KNF ostrzega przed oszustami

Do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego trafiają sygnały o oszustach, którzy powołują się na nadzór KNF w zakresie transakcji wymiany kryptowalut. Oszuści domagają się m.in. udostępniania pulpitu komputera. Jak przypomina tymczasem KNF, rynek kryptowalut nie jest w Polsce rynkiem regulowanym i nadzorowanym.

Z sygnałów napływających do KNF wynika, że oszuści powołują się na nadzór KNF w zakresie proponowanych przez nich transakcji wymiany kryptowalut. W praktyce w trakcie rozmów telefonicznych oszuści nakłaniają do sprzedaży/kupna kryptowalut, a jednocześnie informują, że w trakcie transakcji spełnione muszą być rzekome „wymagania KNF dotyczące nagrywania procesu transakcji” (m.in. udostępnienie pulpitu komputera). Co ciekawe, w takich przypadkach uczestniczyć ma „pracownik UKNF w celu monitorowania przebiegu transakcji”.

„Przypominamy, że rynek kryptowalut nie jest w Polsce rynkiem regulowanym ani nadzorowanym. KNF nie licencjonuje, nie nadzoruje ani też nie wykonuje żadnych innych uprawnień władczych w odniesieniu do działalności w zakresie obrotu kryptowalutami” – wskazuje KNF.

Jak zaleca KNF, w sytuacji, kiedy w trakcie rozmowy dana osoba zostanie poinformowana, że czynności są wykonywane przy udziale albo w porozumieniu z KNF/UKNF, powinno się powstrzymać od dalszych kontaktów i zawiadomić policję.

„Nadzór KNF nigdy nie wiąże się z udziałem pracowników UKNF w bezpośrednich relacjach z klientami czy w poszczególnych transakcjach finansowych. Powoływanie się na jakikolwiek udział KNF, pracowników UKNF lub osób upoważnionych przez organ nadzoru w transakcji nabycia lub zbycia kryptowalut nie ma zatem żadnych podstaw i z bardzo dużym prawdopodobieństwem świadczy o próbie oszustwa” – czytamy w komunikacie KNF.

mp