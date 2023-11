Wymagania dla stanowisk pracy z monitorami. Wkrótce istotne zmiany

Już 17 listopada br. w życie wejdą zmiany w rozporządzeniu ws. bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Nowe regulacje mają być w większym stopniu dostosowane do rozwoju technologicznego. Pracodawcy będą mieć 6 miesięcy na dostosowanie do minimalnych wymagań stanowisk pracy, które utworzono przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

„Kilka kluczowych kwestii wynikających z obecnego brzmienia rozporządzenia pozostaje niezmienionych. Mowa tu m.in. o co najmniej 5-minutowej przerwie przysługującej pracownikom po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego (wliczana do czasu pracy), czy o definicji pracownika, który jest uprawniony do korzystania z powyższej przerwy. W świetle nowych przepisów, pracownikiem nadal jest osoba zatrudniona przez pracodawcę, użytkująca w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (w tym także praktykant i stażysta)” – wskazują eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, stanowisko pracy to przestrzeń pracy łącznie z: – wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika; – krzesłem i stołem; – opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

„Do tej pory pracodawca, zgodnie z przepisami, był obowiązany zapewnić pracownikom jedynie okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Nowe rozporządzenie rozszerza ten katalog, uwzględniając w nim obowiązek pracodawcy do zapewnienia pracownikowi w powyższym przypadku także szkieł kontaktowych” – tłumaczą eksperci Grant Thornton.

Nowe regulacje w ogólny sposób odnoszą się też m.in. do stosowania systemów przenośnych, czyli m.in. laptopów. Co istotne, w odniesieniu do pracy zdalnej na pracownika przeniesiony zostaje obowiązek organizacji swojego stanowiska pracy w miejscu przez niego wskazanym i uzgodnionym z pracodawcą. Pracownik zdalny ma też składać odpowiednie oświadczenie dotyczące potwierdzenia zgodności stanowiska z wymaganiami. Pracodawca jest z kolei zobowiązany do opracowania (na podstawie wyników oceny ryzyka zawodowego) informacji dotyczącej m.in. zasad i właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej (z uwzględnieniem wymagań ergonomii) oraz zasad bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 2367).

Nowe przepisy wejdą w życie 17 listopada 2023 r.

Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj.

mp