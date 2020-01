Wyjaśnienia dotyczące informacji dla przedsiębiorców, rozsyłanej przez ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął informowanie przedsiębiorców o stanie ich rozliczeń z ZUS za 2019 rok. Płatnicy dostaną podsumowanie wpłat przekazanych na indywidualny numer rachunku składkowego oraz saldo konta. Ponieważ samo pismo składa się z kilku sekcji i tabel, ich prawidłowe odczytanie może okazać się trudne. Stąd dodatkowe wyjaśnienia ZUS, które publikujemy.





"Od 14 stycznia informacje o rozliczeniu wpłat i saldzie dostanie 3,1 mln płatników. Każdy przedsiębiorca dowie się w ten sposób, czy jego konto jest rozliczone na zero, czy też ma nadpłatę lub niedopłatę. W informacji znajdzie wysokość wpłat przekazanych w ubiegłym roku na swój indywidualny numer rachunku składkowego w ZUS oraz wskazanie, jakie należności zostały z nich pokryte. Płatnicy, którzy spłacają zadłużenie w układzie ratalnym, zobaczą, jaka kwota pozostała im jeszcze do spłaty.

Informacja z ZUS to dla przedsiębiorców krótkie podsumowanie wpłat na konto z ubiegłego roku. Dlatego ważne jest, aby każdy płatnik składek dokładnie się z nią zapoznał. Informacja nawet o niewielkiej niedopłacie lub nadpłacie jest podstawą do ewentualnych dalszych działań. Przedsiębiorca może odpowiednio pomniejszyć albo powiększyć kwotę składek wpłacanych w najbliższym terminie. Warto sprawdzić, czy wpłaty nie należy zwiększyć o należne odsetki za zwłokę – można je obliczyć za pomocą kalkulatora odsetkowego (na stronie www.zus.pl w zakładce Kalkulatory - tutaj link ). W przypadku nadpłaty można ją zaliczyć na bieżące składki albo wystąpić o jej zwrot. Nadpłatę zwracamy na numer rachunku bankowego, który jest zapisany na koncie płatnika.

Informowanie przedsiębiorców o stanie bieżących rozliczeń to efekt wprowadzonego w 2018 roku projektu e-składka, czyli wdrożenia indywidualnych numerów rachunków składkowych dla każdego płatnika składek.

Co ważne, w tym roku ZUS po raz ostatni przekazuje takie informacje w formie papierowej. Od przyszłego roku będą one dostępne tylko w formie elektronicznej na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Płatnicy, którzy nie mają jeszcze konta na PUE, powinni je założyć. O korzyściach z posiadania elektronicznego dostępu do danych i usług elektronicznych ZUS dowiedzą się m.in. z ulotki przekazywanej wraz z informacją o stanie rozliczeń."

ZUS opracował i udostępnił ulotkę, przedstawiającą w czytelny sposób inormację o poszczególnych kategoriach danych umieszczonych w informacji ZUS.

Ulotka w formacie pdf

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych