Kontrola podatkowa jest przeprowadzana przez organy podatkowe, a jej celem jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Kontrolę podatkową podejmuje się z urzędu.

Kontrola podatkowa posiada pewne ramy formalne co oznacza, że jest inicjowana oraz zamykana poprzez wykonanie określonych czynności administracyjnych.

Przede wszystkim kontrola podatkowa rozpoczyna się od jej wszczęcia, czyli instytucji dokładnie w przepisach określonej.

Otóż jak wynika z treści art. 284 Ordynacji podatkowej, wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. Kontrolowany jest obowiązany ustanowić pełnomocnika na wypadek swojej nieobecności w czasie kontroli, jeżeli nie ustanowił pełnomocnika ogólnego lub szczególnego.

W razie niemożności prowadzenia czynności kontrolnych z powodu nieobecności kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego lub pełnomocnika, w szczególności gdy nie jest zapewniony dostęp do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, kontrolę zawiesza się do czasu umożliwienia przeprowadzenia tych czynności.

Jak widać zasadniczo wszczęcie kontroli podatkowej warunkowane jest doręczeniem kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia.

Z orzecznictwa

Okoliczność, że pracownik organu podatkowego nie dysponuje legitymacją służbową "aktualną" z tego powodu, że nie odnotowano daty jej ważności, nie oznacza, iż nie jest on pracownikiem uprawnionym do podejmowania aktywności w toku czynności dowodowych. Uprawnienie do podejmowania czynności procesowych ma pracownik organu podatkowego i wynika to ze stosunku pracy oraz odpowiednich upoważnień do podejmowania takich czynności udzielanych przez piastuna organu, bądź osób przez niego upoważnionych (wyrok NSA z dnia 15.03.2022r., III FSK 409/21).

Z uwagi jednak na pewne okoliczności faktyczne możliwe jest przeprowadzenie natychmiastowej kontroli. Na taką możliwość pozwala art. 284a Ordynacji podatkowej, gdzie czytamy, że kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej kontrolowanemu, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

W takim przypadku należy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, doręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

Brak takiego formalnego doręczenia jest w Ordynacji zastrzeżony sankcją wskazującą, iż dokumenty z czynności kontrolnych dokonanych z naruszeniem obowiązku doręczenia upoważnienia nie stanowią dowodu w postępowaniu podatkowym. Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

