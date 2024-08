Wsteczna rejestracja VAT możliwa po latach - korzystna dla przedsiębiorców interpretacja

Omawiany dzisiaj przypadek może mieć znaczenie dla wszystkich, którzy znajdą się w podobnej sytuacji - podatnik nieświadomy faktu, że nie jest czynnym podatnikiem VAT ze względu na niezgłoszenie VAT-R zachowywał się przez parę lat jak podatnik czynny.

Opis stanu faktycznego

Przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych od kwietnia 2020 r. i był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W grudniu 2020 r. rozszerzył swoją działalność o działalność rolniczą, dzierżawiąc grunty rolne. W 2021 roku rozpoczął sprzedaż produktów rolnych. Z powodu błędnej informacji przedsiębiorca nie zaktualizował swojego zgłoszenia VAT-R ani nie zrezygnował formalnie ze zwolnienia z VAT przysługującego rolnikom ryczałtowym. W konsekwencji, przedsiębiorca działał w zakresie działalności rolniczej tak, jakby był czynnym podatnikiem VAT - wystawiał faktury, odliczał podatek naliczony, prowadził ewidencję VAT i składał deklaracje podatkowe.

Po pewnym czasie przedsiębiorca zorientował się, że jego formalny status VAT w działalności rolniczej może być nieprawidłowy. Postanowił skorygować tę sytuację, składając aktualizację zgłoszenia VAT-R, w której zrezygnuje ze zwolnienia z VAT z datą wsteczną, czyli od momentu faktycznego rozpoczęcia działalności rolniczej.

Miał jednak wątpliwości, czy takie działanie okaże się skuteczne.

Stanowisko KIS

Dyrektor KIS potwierdził, że przedsiębiorca ma prawo do wstecznej rejestracji VAT. Uzasadnieniem takiej decyzji jest fakt, że status podatnika VAT ma charakter obiektywny i zależy przede wszystkim od faktycznego zachowania podatnika, a nie tylko od wypełnienia formalnych obowiązków rejestracyjnych. W tym przypadku, przedsiębiorca działał jak czynny podatnik VAT, mimo braku formalnej aktualizacji zgłoszenia.

W jednym z fragmentów uzasadnienia czytamy:

„Warto również zaznaczyć, że w wyroku TSUE w sprawie C-400/98 Trybunał stwierdził, że prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z dokonaniem inwestycji nie jest uzależnione od dokonania wcześniejszej rejestracji dla celów podatku VAT. Potwierdzeniem takiej tezy mogą być także wyroki TSUE w sprawach C-268/83 oraz C-110/94, gdzie TSUE wskazał, że powstanie prawa do odliczenia nie zależy od formalnego uznania statusu podatnika przez organy podatkowe. Nabywane jest ono automatycznie, z chwilą uzyskania statusu podatnika, którym się staje w momencie pierwszych inwestycji związanych z przyszłą działalnością gospodarczą.

Natomiast z orzecznictwa TSUE w sprawie C-385/09 Nidera wynika, że prawo do odliczenia powstaje w momencie, w którym podatek ten stał się należny, a jego powstanie nie jest w żaden sposób uzależnione od formalnego uznania statusu podatnika przez organ skarbowy, ale od zaistnienia po stronie podatnika zamiaru, potwierdzonego obiektywnymi dowodami, prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów dotyczących VAT.”

(…)

„Co do zasady nie ma przeszkód, aby dokonać aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego do VAT z datą „wsteczną” pod warunkiem, że od dnia rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług podatnik zachowuje się jak podatnik VAT czynny (np. składa deklaracje podatkowe i wpłaca należny podatek VAT). W takim przypadku sprzedaż dokonana od daty wskazanej w zaktualizowanym zgłoszeniu VAT-R jako data przystąpienia do VAT zostaje uznana za sprzedaż dokonaną przez czynnego podatnika VAT.”

Podatnik w omawianej sprawie od momentu rozpoczęcia działalności rolniczej zachowywał się jak czynny podatnik podatku od towarów i usług. Od początku prowadzenia działalności wystawiał faktury, odliczał podatek naliczony, prowadził ewidencje dostaw i nabyć towarów i usług i składał w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe.

Okoliczności te zdaniem Dyrektora KIS wskazują, że pomimo formalnego braku rejestracji do podatku VAT z tytułu działalności rolniczej podatnik zachowywał się jak zarejestrowany czynny podatnik podatku VAT również w tym zakresie. Takie zachowanie wskazuje, że od chwili rozpoczęcia działalności rolniczej podatnik zamierzał, w odniesieniu do działalności rolniczej być czynnym podatnikiem podatku VAT.

To kolejna korzystna dla przedsiębiorców interpretacja, którzy z różnych przyczyn nie dopełnili formalności związanych z rejestracją VAT w momencie rozpoczęcia nowej działalności. Jeśli przedsiębiorca faktycznie działał jak czynny podatnik VAT, ma zgodnie z tą interpretacją prawo do wstecznej rejestracji, nawet jeśli początkowo korzystał ze zwolnienia.

Ważne jest jednak, aby pamiętać, że wsteczna rejestracja VAT jest możliwa tylko wtedy, gdy podatnik faktycznie zachowywał się jak czynny podatnik VAT, czyli wystawiał faktury, prowadził ewidencję VAT, składał deklaracje i odprowadzał podatek należny.

Pełny tekst interpretacji

https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/600149

Redakcja podatki.biz