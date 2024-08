Wspólna lokata małżonków. Jak rozliczyć w PIT uzyskane odsetki?

Podatnik przewiduje, że w najbliższym czasie stanie się właścicielem większej ilości gotówki, która będzie związana ze zbyciem jego działalności gospodarczej. Środki uzyskane z tego zbycia, po ich opodatkowaniu i przejęciu do majątku prywatnego, małżonkowie wprowadzą na wspólną lokatę bankową. Czy podatnik będzie zobowiązany do opodatkowania i wykazania w swoim rocznym zeznaniu PIT od połowy uzyskanych odsetek?

Podatnik dodał, że planuje, że rachunek lokaty zostanie otwarty i będzie prowadzony przez bank z siedzibą w Szwajcarii. Przedmiotowa lokata wspólna należy do takich produktów bankowych, w których prawo do poboru środków pieniężnych znajdujących się na wspólnej lokacie ma każdy z małżonków - oboje są traktowani przez bank jako współposiadacze środków pieniężnych znajdujących się na tym rachunku lokaty, współuprawnieni do ich poboru, oboje posiadają równy i nieograniczony dostęp do środków znajdujących się na lokacie. Środki zgromadzone na rachunku lokaty mogą w całości zostać zdeponowane przez podatnika, albo jedynie tylko stanowić zasadniczą ich część, w pozostałej części będąc następstwem wpłat dokonanych na lokatę przez jego małżonkę. Podatnik zaznaczył również, że z małżonką posiadają wspólność majątkową.

Odpowiedź:

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5.

W myśl art. 30a ust. 1 pkt 3 analizowanej ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a: z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5.

W świetle art. 30a ust. 9 tej ustawy podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%.

Z kolei, zgodnie z ust. 11 powyższego przepisu kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwotę podatku zapłaconego za granicą, o której mowa w ust. 9, podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a.

Jak wynika z art. 45 ust. 1a powołanej ustawy w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z:

kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b; pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c; odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

Należy dodać, że aby odpowiedzieć na pytanie podatnika należy odnieść się do przepisów, które regulują stosunki majątkowe między małżonkami. W myśl art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Jak wynika natomiast z art. 43 § 1 wskazanej ustawy, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

Wyjątkiem od powyższej zasady jest przewidziana w ust. 2 ww. przepisu możliwość łącznego opodatkowania dochodów małżonków pozostających w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej - po spełnieniu warunków wynikających z tej regulacji.

Z kolei, w świetle art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Skoro małżonkowie będą mieli wspólną lokatę w banku szwajcarskim, na którą wniosą środki pienieżne w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej, to także odsetki od tej lokaty będą wspólną własnością. Zatem, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, połowa wypłacanych odsetek będzie przychodem podatnika z kapitałów pieniężnych.

Odsetki będą wypłacane przez podmiot szwajcarski, który nie ma obowiązków płatnika polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych. Wobec tego, podatnik będzie miał obowiązek wykazać odsetki, które są jego przychodem, w zeznaniu rocznym i opodatkować je 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30a ust. 11 ustawy). Będzie mógł przy tym odliczyć podatek zapłacony w Szwajcarii - na zasadach określonych w art. 30a ust. 9 ustawy i z uwzględnieniem postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Bernie dnia 2 września 1991 r. (Dz. U. 1993 r. Nr 22, poz. 92 ze zm.).

Interpretacja indywidualna z 15 lipca 2024 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.316.2024.2.MST - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz