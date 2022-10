Wsparcie przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024

Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 wprowadza możliwość przyjęcia przez Radę Ministrów programów pomocowych, mających na celu udzielenie wsparcia finansowego określonym grupom przedsiębiorców, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone z uwagi na dynamiczny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, wynikający ze znaczącego wzrostu, w porównaniu z ubiegłym rokiem, ceny energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, a także dynamicznej sytuacji na rynku energii.

Ustawa określa ramy dla programów rządowych przyjmowanych w drodze uchwały Rady Ministrów, które mogą być realizowane w latach 2022-2024. Programy te adresowane będą do wybranych grup przedsiębiorców w związku z ponoszeniem przez nich dodatkowych kosztów wynikających ze wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Rada Ministrów przyjmując, w drodze uchwały, program rządowy udzielania pomocy przedsiębiorcom, określać będzie w szczególności:

katalog przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu; formy, kryteria, warunki i okres przyznania pomocy; sposób obliczania wysokości pomocy; maksymalną kwotę pomocy; zakres wniosku o udzielenie pomocy; termin i sposób składania wniosków o udzielenie pomocy; zasady i terminy rozliczania przez przedsiębiorcę pomocy.

Za realizację programu rządowego odpowiadać będzie minister właściwy do spraw gospodarki. W uchwale ustanawiającej program rządowy Rada Ministrów określi wysokość oraz źródła finansowania, a także wysokość środków na jego realizację, a także operatora programu. Szczegółowy zakres obowiązków wyznaczonego operatora programu, co do zasady określi umowa zawarta przez tego operatora z ministrem właściwym do spraw gospodarki. Pomoc publiczna w ramach programu rządowego przyznawana będzie na wniosek przedsiębiorcy złożony na formularzu opracowanym przez operatora. Składając wniosek przedsiębiorca wyrażał będzie zgodę na poddanie się kontroli w zakresie wysokości otrzymanej pomocy, spełnienia warunków jej uzyskania oraz prawidłowości jej rozliczenia.

Minister właściwy do spraw gospodarki oraz operator programu opublikują ogłoszenie zawierające informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie, podmiotach uprawnionych do składania wniosków, kryteriach, warunkach, okresie, za który przyznawana jest pomoc, warunkach, a także sposobie obliczania wysokości pomocy publicznej, maksymalnego poziomu dofinansowania, wzorze wniosku, terminie i sposobie składania wniosku. Podstawą udzielenia pomocy będzie umowa o udzielenie pomocy zawarta przez operatora programu, działającego w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki, z przedsiębiorcą. Umowa określi przeznaczenie pomocy, jej wysokość, warunki udzielenia pomocy, termin i sposób jej rozliczenia (w tym zobowiązanie przedsiębiorcy do zwrotu pomocy w przypadku gdy pomoc przyznana zostałaby w wysokości wyższej niż należna), a także tryb kontroli. W ustawie określono także zasady zwrotu pomocy przyznanej nienależnie lub w wysokości wyższej niż należna. Do czasu wydania przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w programie rządowym, przyjętym na podstawie przedmiotowej ustawy, z rynkiem wewnętrznym pomoc nie będzie wypłacana. Ustawą wprowadza się ponadto zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Ustawa wprowadza także rozwiązania umożliwiające wprowadzanie na rynek oraz wykorzystywanie w celach grzewczych węgla brunatnego w okresie od dnia 15 września 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023. Uregulowania te, we wskazanym okresie, wyłączają stosowanie zakazów wprowadzania na rynek oraz wykorzystywania w celach grzewczych węgla brunatnego oraz przepisów sankcyjnych, o charakterze karnym czy administracyjnym, za złamanie zakazów w tym zakresie. Wprowadza się również przepisy o charakterze przejściowym w zakresie postępowań odnoszące się do czasowo zdepenalizowanych czynów zabronionych, a także wymierzonych grzywien w drodze mandatów i wyroków. Przedmiotowe przepisy przewidują również procedurę zwrotu uiszczonych kar grzywny za czasowo zdekryminalizowane czyny związane ze stosowaniem przez osoby fizyczne węgla brunatnego w celach grzewczych.

Ustawa wchodzi w życie 13 października 2022 r.

źródło: www.prezydent.pl

Hasła tematyczne: przedsiębiorca, energia elektryczna, pomoc dla firm, gaz ziemny, program rządowy