WSA. Wszczęcie postępowania aby przerwać przedawnienie jest niedopuszczalne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej i umorzył postępowanie podatkowe w przedmiocie podatku od towarów i usług. WSA wskazał, że w sytuacji, gdy z dowodów w postaci zeznań pracowników organu, który wszczął postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe dotyczące zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy, wprost wynika, iż jedynym celem takiego działania było zawieszenie biegu terminu przedawnienia tychże zobowiązań podatkowych, nie można przyjąć, iż wszczęcie tego postępowania nie miało charakteru instrumentalnego - powiedział Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie (DIS), utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej (DUKS) z 6 lutego 2015 r., którą określono podatnikowi odpowiednio - zobowiązania podatkowe oraz nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za poszczególne ww. miesiące 2007 r. DIS podzielił przy tym stanowisko DUKS co do tego, że podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą - w związku z treścią art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.) - nie przysługiwało uprawnienie do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturach wystawionych dla podatnika. Poczynione w sprawie ustalenia wskazują bowiem, że faktury te nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, ale służyły do wprowadzenia do obrotu towarów niewiadomego pochodzenia.

Wyrokiem z 10 kwietnia 2017 r., w sprawie I SA/Kr 1056/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę podatnika na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z 22 czerwca 2016 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, listopad, grudzień 2007 r.

Następnie Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 2 grudnia 2021 r., sygn. akt I FSK 1374/17, uchylił zaskarżony wyrok w całości i sprawę przekazał Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania. Powodem uchylenia wyroku WSA było uwzględnienie przez NSA zarzutu skargi kasacyjnej naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.) w zw. art. 70 § 1 oraz art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) w zakresie niewystarczającego wyjaśnienia prawidłowości zawieszenia biegu terminu zobowiązań podatkowych podatnika, w kontekście nadużycia prawa przez organ podatkowy a zarazem organ postępowania przygotowawczego w rozumieniu art. 118 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu karnego skarbowego (dalej: k.k.s.), a mianowicie wszczynaniem postępowania w sprawie karnej skarbowej, motywowanego nie względami prawa karnego, ale chęcią doprowadzenia do zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 o.p.

NSA zwrócił uwagę na uchwałę z 24 maja 2021 r., sygn. akt I FPS 1/21, wskazując, że w świetle art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz art. 1-3 i art. 134 § 1 p.p.s.a. ocena przesłanek zastosowania przez organy podatkowe przy wydawaniu decyzji podatkowej art. 70 § 6 pkt 1 w zw. z art. 70c o.p. mieści się w granicach sprawy sądowej kontroli legalności tej decyzji. Do dokonania analizy w powyższym zakresie został zobowiązany WSA, który co prawda w skarżonym wyroku odniósł się do kwestii zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych podatnika, jednakże dokonał tego jedynie w aspekcie skuteczności tego zawieszenia w związku z zawiadomieniem podatnika (jego pełnomocnika), że nastąpiło ono wobec wszczęcia postępowania o przestępstwo skarbowe, którego podejrzenie wiąże się z niewykonaniem przedmiotowych zobowiązań podatkowych. Zdaniem NSA zagadnienie to, istotne dla wyniku tej sprawy, wymaga rozpatrzenia z zachowaniem zasady dwuinstancyjności postępowania sądowoadministracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2022 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie sprawy ze skargi podatnika przy uczestnictwie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uchylił zaskarżoną decyzję DIS oraz poprzedzającą ją decyzję organu DUKS oraz umorzył postępowanie administracyjne.

WSA orzekł:

Biorąc pod uwagę całokształt sprawy, a w szczególności następujące okoliczności:

wszczęcie postępowania kontrolnego w przedmiocie zobowiązań podatkowych za poszczególne miesiące 2007 r. nastąpiło w lipcu 2012 r., w listopadzie 2012 r. wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa skarbowego z art. 56 § 1 w zw. z art. 62 § 2 i w zw. z art. 61 § 1, w zw. z art. 7 § 1, w zw. z art. 6 § 2 kks, na skutek podawania nieprawdy w złożonych przez skarżącego deklaracjach VAT-7 za miesiące od lutego do grudnia 2007 r., w styczniu 2013 r. ogłoszono podatnikowi zarzuty w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa skarbowego, o którym mowa wyżej, a następnie przez kilka kolejnych lat w ramach postępowania karnego skarbowego nie podejmowano praktycznie żadnych czynności, przy czym brak jest informacji o tym, aby postępowanie to zostało w jakikolwiek sposób zakończone, decyzja wymiarowa organu pierwszej instancji w przedmiocie zobowiązań podatkowych podatnika za poszczególne miesiące 2007 r. została wydana dopiero w 2015 r., mimo tego, że już cztery miesiące po wszczęciu postępowania kontrolnego w tym zakresie materiał dowodowy zebrany w sprawie dawał podstawy do wszczęcia postępowania przygotowawczego, podatnik przy piśmie procesowym z 25 lutego 2021 r. nadesłał protokoły przesłuchań pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej, z których wynika, iż postępowanie przygotowawcze w jego sprawie zostało wszczęte w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia jego zobowiązań podatkowych za okresy rozliczeniowe 2007 r., w trakcie tego postępowania nie były podejmowane żadne czynności dowodowe - opierało się ono wyłącznie na materiale dowodowym włączonym do akt sprawy z postępowania kontrolnego i zostało zawieszone z uwagi na przedłużające się postępowanie kontrolne, szczególnie istotne w tym zakresie są m.in. zeznania świadka - pracownika organu podatkowego, który zeznał podczas przesłuchania w dniu 5 października 2018 r., że postępowanie karnoskarbowe zostało wszczęte w celu "przerwania" biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych podatnika, a podczas zeznania w dniu 3 stycznia 2020 r. dodał, że wniosek o wszczęcie postępowania karnego skarbowego, za wiedzą jego przełożonych został skierowany w celu zabezpieczenia interesu państwa; taka była praktyka urzędu, że wnioski postępowania kontrolnego były wysyłane do komórki postępowania karnego skarbowego tylko w celu przerwania terminu przedawnienia czynów,

bez wątpienia postępowanie kks zostało wszczęte w przedmiotowej sprawie celem wydłużenia terminu prowadzenia postępowania dla organów podatkowych. Przesądzającą okolicznością dla takiej oceny jest przede wszystkim fakt, że w trakcie tego postępowania nie były podejmowane żadne czynności dowodowe - opierało się ono wyłącznie na materiale dowodowym włączonym do akt sprawy z postępowania kontrolnego i zostało zawieszone z uwagi na przedłużające się postępowanie kontrolne. Ponadto, jak wynika z zeznań świadka - pracownika organu podatkowego, była to powszechna praktyka urzędów skarbowych, dokonywana w celu zabezpieczenia interesu państwa. Takie postępowanie, zdaniem WSA, należy z całą mocą napiętnować, bowiem postępowanie podatkowe powinno być neutralne w tym sensie, że organ nie stoi na straży interesu fiskalnego państwa, a stoi na straży wyłącznie przestrzegania prawa podatkowego. Inaczej pojmując swoją rolę, zawsze będzie działał na rzecz jednej strony postępowania, dodatkowo strony uprzywilejowanej - Państwa działającego w sferze imperium.

Jak słusznie zwrócił uwagę NSA w przedmiotowym wyroku, art. 70 § 6 pkt 1 o.p., przy uwzględnieniu art. 181 o.p., został ustanowiony w celu umożliwienia wykorzystania w toku postępowania podatkowego - poprzez fakt wszczęcia postępowania karnego (karnego skarbowego) - materiałów zgromadzonych w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Zatem wszczęte postępowanie karne skarbowe powinno służyć - poprzez pozyskane w jego ramach materiały dowodowe - celom postępowania podatkowego, stąd potrzeba "przedłużenia" czasu trwania postępowania podatkowego poprzez zawieszenie biegu terminu zobowiązania podatkowego, którego ono dotyczy, na czas trwania postępowania karnego skarbowego. Tymczasem z przytoczonych powyżej zeznań świadka, jak również analizy postępowania kks wszczętego w przedmiotowej sprawie wynika, że organy skarbowe kierowały się innym rozumieniem przedmiotowej instytucji zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego.

Skoro zatem, jak uznał sąd, nie doszło do skutecznego przerwania biegu przedawnienia w przedmiotowej sprawie, gdyż jak wywiedziono postępowanie kks zostało wszczęte instrumentalnie, doszło do przedawnienia zobowiązań podatkowych strony w podatku od towarów i usług za luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, listopad, grudzień 2007 r. Zgodnie bowiem z treścią 70 § 1 o.p. zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Natomiast stosownie do art. 70 § 6 pkt 1 o.p., bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania.

Przedawnienie zobowiązania w podatku od towarów i usług następuje na zasadach ogólnych, a więc zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności, przy czym termin płatności podatku od towarów i usług upływa 25 dnia miesiąca. Ostatni termin przedawnienia ww. należności - za grudzień 2007 r., upłynął z dniem 25 grudnia 2012 r.

WSA zaakcentował, że przedawnienie zobowiązania podatkowego powoduje jego wygaśnięcie, wraz z odsetkami, po upływie określonego w ustawie czasu, a wierzyciel nie może prowadzić egzekucji zobowiązania. Stąd konieczne stało się umorzenie postępowania administracyjnego, które stało się bezprzedmiotowe w jego trakcie, bowiem organ podatkowy prowadził postępowanie w sprawie przedawnionych zobowiązań (art. 208 § 1 o.p.).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 27 września 2022 r., sygn. akt I SA/Kr 490/22 - pełna treść wyroku

