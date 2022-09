Wpływy podatkowe w górę. Dochody z CIT wzrosły o ponad 40 proc.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2022 r. dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe o 37,3 mld zł względem analogicznego okresu w roku poprzednim – poinformowało Ministerstwo Finansów. W największym, bo o 42,2 proc. rok do roku, stopniu zwiększyły się wpływy z podatku dochodowego CIT. W przypadku VAT wzrost był już wyraźnie niższy i wyniósł 7,9 proc.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez resort finansów, w okresie od stycznia do sierpnia 2022 r. dochody państwa wyniosły 345,1 mld zł (70,2 proc. planu), a wydatki osiągnęły poziom 317,6 mld zł, (60,9 proc.). W efekcie odnotowano nadwyżkę w wysokości 27,5 mld zł.

„W okresie styczeń-sierpień 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 25,0 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń-sierpień 2021 r. o ok. 37,3 mld zł” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Najwyraźniej zwiększyły się wpływy z podatku dochodowego CIT – w tym przypadku zanotowano wzrost o 42,2 proc. r/r (o ok. 14,8 mld zł). Wyraźnie wyższe były także dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych (22,2 proc. – wzrost o ok. 0,8 mld zł). W mniejszym stopniu rosły natomiast wpływy z PIT (11,2 proc. – ok. 5,1 mld zł), akcyzy i podatku od gier (9,1 proc. – ok. 4,5 mld zł), a także VAT (7,9 proc. – ok. 11,1 mld zł).

„W okresie styczeń-sierpień 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 28,5 mld zł i było niższe o ok. 12,3 mld zł (tj. 30,1 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-sierpień 2021 r.” – podaje resort finansów.

mp