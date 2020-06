Wnioski o zwolnienie ze składek tylko do 30 czerwca

Już 30 czerwca br. upłynie termin, w którym można jeszcze złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Takie zwolnienie może dotyczyć opłacania składek za trzy miesiące (od marca do maja 2020 r.), a w części przypadków zwolnienie może odnosić się tylko do kwietnia i maja. Do tej pory ZUS umorzył składki o łącznej wartości przeszło 7,5 mld zł.

Co do zasady zwolnienie może dotyczyć opłacania składek za trzy miesiące – od marca do maja 2020 r. W przypadku korzystających z ulgi na start i tych, którzy mieli wyższy przychód i niski dochód, zwolnienie może dotyczyć okresu kwiecień-maj 2020 r.

Jak zaznacza ZUS, pełne zwolnienie ze składek jest dostępne dla małych firm, które do ubezpieczeń społecznych zgłaszają mniej niż 10 osób. Zwolnienie ze składek odnosi się do przedsiębiorcy oraz jego pracowników.

Preferencja przysługuje również osobom samozatrudnionym, które mają przychody przekraczające trzykrotność średniej płacy, ale ich dochody nie przekraczają 7 tys. zł. W przypadku firm zgłaszających do ubezpieczenia od 10 do 49 osób umorzenie może dotyczyć 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych.

„W ramach tarczy antykryzysowej rozpatrzyliśmy wnioski o zwolnienie z opłacania składek dla 1,7 mln firm. Z opłacania składek za marzec zwolniliśmy 1,5 mln płatników na kwotę około 4 mld zł. W kwietniu zwolnienie dotyczyło 1,5 mln płatników na kwotę 3,5 mld zł” – informuje ZUS.

mp