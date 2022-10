Wniosek o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start – tylko do 30 listopada

Jeszcze tylko do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie 300 plus. Do tej pory Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już blisko 1,3 mld zł na wyprawki szkolne dla 4,2 mln uczniów w ramach programu Dobry Start. ZUS weryfikuje wnioski oraz wypłaca świadczenia niemal w 100 proc. automatycznie.

W ramach programu Dobry Start możesz otrzymać wyprawkę szkolną dla dziecka w wysokości 300 zł. Za te pieniądze można kupić np. podręczniki, zeszyty lub sprzęt potrzebny Twojemu dziecku do szkoły i nauki. Świadczenie możesz dostać na każde dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – na dziecko do 24 lat, które uczy się w szkole.

Kiedy ZUS wypłaca świadczenie

Jeżeli złożysz wniosek we wrześniu, październiku lub listopadzie, pieniądze trafią na Twoje konto w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Świadczenie ZUS wypłaca wyłącznie na rachunek bankowy, który podasz we wniosku.

Kto może złożyć wniosek

Wniosek o świadczenie dobry start możesz złożyć, jeśli jesteś:

rodzicem,

opiekunem faktycznym dziecka, czyli osobą, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,

opiekunem prawnym dziecka – osobą, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,

osobą sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem, tzn. rodziną zastępczą, osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka, dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej lub dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

osobą ucząca się, czyli pełnoletnim uczniem, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich,

osobą usamodzielnianą, czyli osobą, która opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Jak złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć tylko elektronicznie:

przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

za pomocą bankowości elektronicznej (jeśli jesteś rodzicem)

przez portal Emp@tia (jeśli jesteś rodzicem).

Informacje na temat wniosku znajdziesz na swoim profilu na PUE ZUS. Będzie to informacja o tym, że ZUS przyznał świadczenie albo decyzja o odmowie przyznania świadczenia. ZUS może Cię też poprosić o uzupełnienie wniosku lub załączników. Zaloguj się na swój profil na PUE ZUS i przejdź do zakładki Dobry Start.

