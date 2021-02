Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 tylko przez internet

Składanie wniosków o wydanie zaświadczenia A1 zostanie zelektronizowane – wynika z projektu dużej nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zaświadczenia tego typu będą wydawane co do zasady w formie elektronicznej, a tradycyjne (papierowe) wnioski mają być dopuszczalne wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Przepisy dotyczące ustalania właściwego ustawodawstwa w kontekście regulacji o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego to jeden z elementów ochrony ubezpieczeniowej osób migrujących. Temu służą m.in. zaświadczenia A1, które potwierdzają zastosowanie właściwego ustawodawstwa względem konkretnej osoby.

Jak wynika z oficjalnych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, liczba wydawanych zaświadczeń A1 w ostatnich latach stale rosła, a np. tylko w 2018 r. wydano ich łącznie ponad 605 tys.

„Proponowana zmiana zakłada elektronizację składania wniosków o wydanie zaświadczenia A1, jak i wydawanie zaświadczenia w tej formie. Zgodnie z proponowanymi zmianami, wprowadzona zostanie zasada, że wnioski, jak i zaświadczenia, wydawane są w formie elektronicznej” – tłumaczy resort rodziny i polityki społecznej.

Wyjątek stanowić mają szczególnie uzasadnione przypadki – wtedy możliwe będzie złożenie wniosku i uzyskanie odpowiedzi w formie papierowej.

Projektodawcy zaproponowali również okres przejściowy do końca 2021 r., gdy ubezpieczeni będą mogli jeszcze – zależnie od swojego wyboru – korzystać z drogi elektronicznej lub papierowej. Od 2022 r. cały proces ma być już jednak prowadzony co do zasady w formie elektronicznej.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 22 stycznia 2021 r.) o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 kwietnia 2021 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

