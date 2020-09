Wkrótce minie termin na złożenie sprawozdań finansowych

Spółki, w których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, powinny pamiętać o konieczności zatwierdzenia sprawozdań finansowych i złożenia ich do Repozytorium Dokumentów Finansowych – przypominają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku lub pokrycia straty powinny zostać podjęte w tych przypadkach do końca września br.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, obowiązek zamknięcia roku obrotowego (obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego) spoczywa na wszystkich spółkach i oddziałach firm zagranicznych, które wpisano do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

„Co do zasady, na każdej spółce i oddziale przedsiębiorcy zagranicznego, wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ciąży obowiązek zamknięcia roku obrotowego, który polega na sporządzeniu sprawozdania finansowego, zatwierdzeniu go oraz złożeniu do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Wyjątkiem od tej zasady są spółki jawne i partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość 2 mln euro w walucie polskiej” – wyjaśniają eksperci Grant Thornton.

Co istotne, spółki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, w obecnym roku mają obowiązek podjęcia uchwał ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego do końca września br.

Jak przypominają eksperci Grant Thornton, sprawozdanie finansowe powinno zostać złożone do Repozytorium Dokumentów Finansowych w czasie 15 dni, licząc od dnia podjęcia uchwały (najpóźniej do 15 października 2020 r.). Równocześnie nie ma jednak potrzeby przesyłania dokumentu do urzędu skarbowego, bo dokumenty trafią tam w sposób automatyczny.

