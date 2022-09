Wkrótce koniec prekonsultacji ws. przyszłości zawodu księgowego

Już 30 września br. zakończone zostaną prekonsultacje dotyczące dokumentu pn. „Zawód księgowego – kierunki rozwoju” – przypomina Ministerstwo Finansów. Konsultacje są prowadzone z myślą zarówno o osobach związanych zawodowo z księgowością, jak i o przedsiębiorcach korzystających z usług księgowych.

Prekonsultacje rozpoczęto już w lutym 2022 r. Pierwotnie miały one potrwać do końca maja br., ale finalnie zdecydowano się na ich przedłużenie do końca września br.

„Celem prekonsultacji jest merytoryczna dyskusja wokół tematu zawodu księgowego. Analiza wyników konsultacji pozwoli wytyczyć kierunek dalszych działań” – podkreśla Ministerstwo Finansów.

W praktyce prekonsultacje są skierowane przede wszystkim do osób związanych z zawodem księgowego oraz przedsiębiorców, którzy korzystają z usług księgowych.

Zebrane uwagi mają posłużyć do analizy i oceny obecnego stanu prawnego, w tym przede wszystkim kwestii związanych z przeprowadzoną w 2014 r. deregulacją usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wcześniej czynności składające się na prowadzenie ksiąg mogły wykonywać jedynie osoby uprawnione (posiadające certyfikat księgowy/świadectwo kwalifikacyjne resortu finansów) oraz doradcy podatkowi i biegli rewidenci.

Jak zaznacza resort finansów, uwagi i opinie dotyczące nowego dokumentu i przyszłości księgowości można przesyłać drogą elektroniczną (na adres: ksiegowy-prekonsultacje@mf.gov.pl).

Z dokumentem pn. „Zawód księgowego – kierunki rozwoju” można się zapoznać tutaj.

mp