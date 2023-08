Windykacja – sposób na odzyskanie należności

Problem z opóźnieniami w płatnościach poważnie utrudnia utrzymanie płynności finansowej. Z tego powodu wierzyciel nie powinien zwlekać z podjęciem kroków formalnych, które przyczynią się do szybkiego odzyskania należności. Dowiedz się, czym jest windykacja i jak przebiega.

Co to jest windykacja?

Windykacja to proces odzyskiwania należności (pieniędzy lub przedmiotów) od dłużnika. Składa się na nią zespół czynności polubownych i, jeśli okażą się one nieskuteczne, także czynności procesowych.

Działania windykacyjne są podejmowane wtedy, gdy występuje opóźnienie w płatności. Jeśli wierzytelność jest już wymagalna (czyli termin płatności lub innego spełnienia zobowiązania minął), to wierzyciel wybiera, czy i jakie środki zastosuje, by odzyskać dług. Do wyboru ma samodzielną windykację, w tym skierowanie sprawy na drogę sądową, albo skorzystanie z usług firmy windykacyjnej. To drugie rozwiązanie jest zdecydowanie korzystniejsze dla wierzyciela, ponieważ wszystkim zajmą się za niego doświadczeni eksperci w dziedzinie odzyskiwania należności. Od momentu, gdy wierzytelność staje się wymagalna, wierzyciel ma również prawo do żądania zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

Windykacja ma na celu odzyskanie pieniędzy lub przedmiotów, które należą się wierzycielowi na mocy umowy zawartej wcześniej z dłużnikiem.

Jak przebiega windykacja?

W praktyce można wyróżnić kilka rodzajów windykacji. Najpopularniejszy podział to ten na windykację miękką i twardą.

Na początku warto przeprowadzić windykację miękką. Czynności może prowadzić firma windykacyjna albo wierzyciel samodzielnie. To zespół działań, które mają na celu efektywne odzyskanie pieniędzy lub przedmiotów i uniknięcie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Na tym etapie wierzyciel albo działająca w jego imieniu firma windykacyjna kieruje do dłużnika wezwanie do zapłaty, podejmuje próbę kontaktu telefonicznego czy kontaktu bezpośredniego w miejscu zamieszkania, w pracy albo w miejscu wykonywania działalności gospodarczej. Celem windykacji miękkiej jest spłata zadłużenia w wyniku przekonania osoby opóźniającej się w płatności, że nie warto dalej uchylać się od spełnienia zobowiązania.

Jeśli windykacja miękka nie przyniesie zamierzonych rezultatów, konieczne będzie przeprowadzenie windykacji twardej, która obejmuje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Na tym etapie rosną koszty podejmowanych działań, ponieważ konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej od pozwu. Jeśli dłużnik nie wykona dobrowolnie wydanego orzeczenia, wierzyciel może wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Jakie są zalety windykacji?

Windykacja to sposób na odzyskanie należności od dłużnika, który uchyla się od spłaty zobowiązania. Najkorzystniejsze dla obu stron jest ograniczenie podejmowanych działań do windykacji miękkiej.

To właśnie próby polubownego rozwiązania sporu pozwalają uniknąć długiego i angażującego postępowania sądowego. Dzięki przeprowadzeniu windykacji miękkiej zwiększa się szansa na szybkie odzyskanie należności. Jako wierzyciel możesz weryfikować sytuację finansową dłużnika. Dzięki temu dowiesz się, jakie są perspektywy na spłatę zadłużenia.

Główną zaletą windykacji miękkiej jest ograniczenie kosztów, które generuje postępowanie sądowe i egzekucyjne. Im szybciej dłużnik spłaci zadłużenie, tym mniejsze będzie jego ogólne saldo.

Z perspektywy wierzyciela najlepiej skorzystać w tym zakresie z usług firmy windykacyjnej, która zajmie się całym procesem windykacji. Dzięki temu nie musisz mieć wiedzy ani doświadczenia, aby skutecznie zawalczyć o odzyskanie długu.