Większość urzędów przejdzie wkrótce na e-doręczenia

Już w grudniu br. e-doręczenia, które zastąpią listy polecone, będą obowiązkowe dla większości urzędów, w tym administracji publicznej i jednostek samorządowych. Szacuje się, że oszczędności w przypadku przeniesienia 90 proc. przesyłek administracji do formy elektronicznej mogą wynieść nawet 2,3 mld zł w skali roku.

Nowy system zastąpi stosowane do tej pory papierowe listy polecone lub też pisma wysyłane poprzez ePUAP, który od 2008 r. stanowił główną formę kontaktów z administracją publiczną.

– System e-doręczeń to klamra, która spina transformację cyfrową polskiej administracji i generalnie wymianę korespondencji na polskim rynku. Zaczynamy tę rewolucję korespondencji urzędowej od urzędów samorządowych, które już 10 grudnia 2023 r. wejdą w obowiązek zarejestrowania się w systemie doręczeń elektronicznych i dostarczania elektronicznej wersji korespondencji pomiędzy urzędami – powiedział w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes prezes zarządu Związku Cyfrowa Polska, Michał Kanownik.

Zgodnie z nowymi regulacjami, od 10 grudnia br. obowiązek korzystania z e-doręczeń obejmie przeszło 80 tys. urzędów, w tym wszystkie organy administracji publicznej i jednostki samorządu terytorialnego. Adresy do e-doręczeń posiadać będą musiały również osoby wykonujące zawody zaufania publicznego (m.in. notariusze i adwokaci) oraz nowi przedsiębiorcy wpisani do KRS.

– Obieg dokumentów będzie krążył w czterech podmiotach: nadawca, operator nadawcy, operator odbiorcy i odbiorca. To gwarantuje, że każda przesyłka trafi w odpowiednim formacie do swojego odbiorcy. Co istotne żaden operator nie jest uprawniony do ingerencji w treść przesyłki, którą doręcza – zaznacza Kanownik.

mp