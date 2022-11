Więcej osób uzyska prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych mieliby znów otrzymywać świadczenia pielęgnacyjne na takich zasadach, jak jest to w przypadku osób niepełnosprawnych, którymi się opiekują – wynika z poselskiego projektu nowelizacji, który trafił w tym tygodniu do Sejmu. Projekt zgłoszony przez klub parlamentarny Lewicy ma związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

Jak wskazują projektodawcy, potrzeba nowelizacji wynika z konieczności dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. (sygn. akt – K 38/13). Projekt przewiduje uchylenie art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Po wejściu w życie nowelizacji osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowi mieliby być traktowani jako osoby należące do tej samej grupy. W konsekwencji więcej opiekunów uzyskałoby uprawnienia do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego.

Jednocześnie wprowadzony miałby zostać przepis przejściowy, zgodnie z którym osobom uprawnionym do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego według nowych warunków świadczenie przysługuje od dnia wejścia ustawy w życie. Takie uprawnienie powstałoby w efekcie nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie proponowanych przepisów. Wyjątek stanowić miałyby te decyzje, które uznawały uprawnienie zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, wbrew niekonstytucyjnym przepisom ustawy.

„Z punktu widzenia gospodarczego gospodarstwa domowe, których członkami są osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie, którzy dotychczas nie byli uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego, uzyskają dodatkowe źródło dochodu, co może mieć kluczowe znaczenie dla ich utrzymania. Ceny żywności w ujęciu rocznym w sierpniu 2022 r. wzrosły o 19,3 proc., utrzymanie mieszkania o 27,4 proc. Wskazane gospodarstwa domowe są najbardziej narażone na negatywne skutki wzrostu cen” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Szacuje się, że zmiany kosztowałyby budżet państwa ok. 1,54 mld zł w skali roku.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Lewicy – projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Projekt trafił do Sejmu 15 listopada 2022 r.

Nowelizacja miałaby wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp