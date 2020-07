Więcej firm skorzysta z dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP

W ramach tarczy antykryzysowej 4.0 przewidziano znaczące zmiany dotyczące dofinansowania wynagrodzeń pracowników. Nowelizowane regulacje umożliwią pracodawcom dofinansowanie płac bez zmian w zasadach zatrudniania. Jak tłumaczą eksperci firmy doradczej KPMG, z możliwości dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie mogło skorzystać więcej przedsiębiorstw.

Nowa tarcza w istotny sposób wpływa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Do tej pory np. część przedsiębiorców, u których występował odpowiedni spadek obrotów, nie występowała o wsparcie z FGŚP z powodu konieczności wdrożenia przestoju ekonomicznego albo zmniejszenia wymiaru czasu pracy.

– Art. 15gg zawarty w nowelizacji daje obecnie szansę na uzyskanie dofinansowania wynagrodzeń bez zmian w zasadach zatrudnienia pracowników. Co istotne, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników na podstawie zasad znanych do tej pory, czyli art. 15g, przysługuje tylko do końca września 2020 r. Co prawda, brak jest w przepisach jednoznacznego ograniczenia czasowego w stosunku do zasad znowelizowanych, tj. art. 15gg, ale aby uniknąć odmiennej interpretacji i skorzystać ze wsparcia przez pełny okres 3 miesięcy należałoby złożyć wniosek o dofinansowanie najpóźniej w lipcu 2020 r. – wyjaśnia ekspert KPMG, Wojciech Majkowski.

W art. 15gg tarczy antykryzysowej umożliwiono ubieganie się o dofinansowanie bez obniżania wymiaru czasu pracy czy wdrażania przestoju ekonomicznego. Pakiet zmian obejmuje również inne instrumenty prawne.

– Tarcza 4.0 ustanawia szereg instrumentów prawnych, z których przy spełnieniu określonych warunków przedsiębiorcy mogą skorzystać. Wśród nich można wymienić: zawieszenie części obowiązków pracowniczych, „kominowe” ograniczenie odpraw czy obowiązek wykorzystania urlopu na polecenie pracodawcy – dodaje ekspert KPMG, Paweł Szala.

