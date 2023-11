Więcej czasu na złożenie informacji o cenach transferowych

Ministerstwo Finansów przedłuży termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR). Po wejściu w życie nowego rozporządzenia podatnicy będą mieć więcej czasu na przygotowanie się do wypełnienia obowiązku. Jak tłumaczy resort finansów, pozwoli to na dostosowanie się do zmian związanych z wprowadzeniem nowego oprogramowania do składania informacji TPR.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, termin składania informacji o cenach transferowych kończy się przed upływem terminu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów określających wzór dokumentu.

„Z uwagi na udostępnienie w dniu 30 października 2023 r. nowego oprogramowania do złożenia informacji TPR za pomocą środków komunikacji elektronicznej odpowiadającego strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów, niezbędne jest zapewnienie podatnikom odpowiedniego czasu na zapoznanie się z nowym narzędziem (informacja o cenach transferowych będzie przygotowywana po raz pierwszy na formularzu interaktywnym online, w poprzednich latach podatnikom udostępniano formularz interaktywny PDF)” – wskazuje resort finansów.

Projekt przewiduje, że podmioty zobowiązane do składania informacji o cenach transferowych będą mieć na to więcej czasu. Chodzi o podmioty, o których mowa w art. 11t ust. 1 i 3 ustawy o CIT oraz art. 23zf ust. 1 i 3 ustawy o PIT, którym rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2021 r.

W praktyce terminy zostaną przedłużone: – do 29 lutego 2024 r., jeśli termin ten upływa w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2023 r.; – o 3 miesiące, jeśli termin ten upływa w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Szacuje się, że zmiany mogą dotyczyć łącznie ok. 20 tys. podmiotów.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 3 listopada 2023 r.) Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

