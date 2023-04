WIBOR a WIRON - jakie są najważniejsze różnice?

Zastanawiasz się nad wzięciem kredytu hipotecznego i aktualnie starasz się jak najwięcej dowiedzieć na ten temat? A może masz już kredyt, ale wiedząc o tym, że wkrótce w życie wejdzie tzw. WIRON, chcesz przekonać się, czym różni się on od stosowanego dotychczas WIBOR-u? Najważniejsze różnice pomiędzy tymi wskaźnikami opisaliśmy w naszym artykule.

Czym jest WIBOR?

WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate, który był stosowany dotychczas to wskaźnik stanowiący (oprócz marży) składową oprocentowania kredytów bazujących na zmiennej stopie procentowej. WIBOR ustalany jest każdego dnia, a jego wzrost przekłada się na wzrost rat m.in. kredytów hipotecznych. Najczęściej stosowane są wskaźniki WIBOR 3M oraz WIBOR 6M, które odzwierciedlają wysokość oprocentowania na okres 3 lub 6 miesięcy. WIBOR jest wyliczany jako średnia arytmetyczna oprocentowania w największych bankach w kraju, z jednoczesnym odrzuceniem wartości skrajnych. Z uwagi na fakt, że rynek bankowy w Polsce wyróżnia nadpłynność, z reguły nie było potrzeby pożyczania kapitału przez banki. W rezultacie WIBOR był ustalany wyłącznie na podstawie deklaracji banków, a nie rzeczywistego kosztu pozyskania kapitału.

Czym jest WIRON?

Nowy wskaźnik, istotny choćby z punktu widzenia obecnych i przyszłych kredytobiorców ma być sukcesywnie wprowadzany do końca 2024 roku. WIRON, czyli Warsaw Interest Rate Overnight jest wskaźnikiem referencyjnej stopy procentowej i jednocześnie jednym z najważniejszych czynników wpływających na wysokość oprocentowania m.in. kredytów hipotecznych. Zgodnie z założeniami, WIRON ma być stosowany zarówno w umowach kredytowych, jak i w przypadku papierów dłużnych. Nowy wskaźnik w odróżnieniu od WIBOR-u ma uwzględniać transakcje, w których bank pożycza pieniądze jednego dnia, a oddaje je już w kolejnym dniu roboczym.

WIBOR a WIRON – najważniejsze różnice

Co do zasady, wysokość wskaźnika WIRON jest niższa niż wysokość WIBOR-u – zmiana przełoży się zatem m.in. na obniżenie wysokości rat, a tym samym kosztów kredytów.

Warto pamiętać również o tym, że przy wyliczaniu WIBOR-u, uwzględniane są prognozy na kilka miesięcy „do przodu”. Oznacza to, że w oparciu o dzisiejsze transakcje, zostaną stworzone pewne prognozy dotyczące kosztu, po jakim banki dopiero będą pożyczać sobie pieniądze. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku WIRON-u, którego stawka obliczana jest na bazie rzeczywistych transakcji jednodniowych (overnight). Przy WIRON-ie uwzględnia się zatem realnie tworzone depozyty i dane historyczne (a nie, jak w przypadku WIBOR-u – dane prognozowane). Co więcej, WIRON uwzględnia dane pochodzące nie tylko z banków, ale także z dużych przedsiębiorstw.

Wejście w życie nowego wskaźnika – automatyzacja procesu

Wejście w życie WIRON-u będzie automatycznym procesem, w przypadku którego kredytobiorcy nie będą musieli wykazywać dodatkowego zaangażowania. Oznacza to, że nie będzie potrzeby, by osobiście stawić się w oddziale banku w celu podpisania nowej (zaktualizowanej) umowy. Jeśli więc zastanawiasz się nad wzięciem kredytu, wejdź np. na stronę https://www.santander.pl/klient-indywidualny/kredyty, zapoznaj się z ofertą i wybierz produkt, który najlepiej odpowiada na Twoje potrzeby. W przypadku wejścia w życie nowego wskaźnika, nie musisz podpisywać aneksu czy obawiać się o inne formalności – wszystko odbędzie się automatycznie.

Zanim WIRON stanie się faktem, kredytobiorcy będą także odpowiednio o tym poinformowani – nie zabraknie choćby informacji o podstawach prawnych, które były przesłanką do wprowadzenia zmiany. Proces wprowadzenia WIRON-u będzie stopniowo ewoluować – kluczowa w tym kontekście będzie Mapa Drogowa zaakceptowana przez Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR). Zgodnie z nią proces przechodzenia na WIRON ma trwać do końca 2024 roku, by w 2025 roku dotychczasowy wskaźnik ostatecznie zniknął z obiegu.

Artykuł sponsorowany.