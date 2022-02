Weryfikacja szczepień pracowników. Do Sejmu trafił nowy projekt

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości skierowali do Sejmu nowy projekt ustawy dotyczącej walki z pandemią koronawirusa. Nowe propozycje są bardziej liberalne w porównaniu do wcześniejszego projektu, który przewidywał uprawnienie pracodawców do weryfikowania szczepień pracowników. Teraz główny nacisk ma być położony na testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2. Pracodawca będzie mógł żądać od pracowników informacji o posiadaniu negatywnego wyniku takiego testu.

W nowym projekcie nie ma już mowy o weryfikacji szczepień czy certyfikatach. Główną propozycją jest wprowadzenie możliwości nieodpłatnego wykonywania przez pracowników testów diagnostycznych w kierunku koronawirusa. Taki test będzie mógł być wykonywany co do zasady raz w tygodniu. Koszty mają być pokrywane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Co ważne, w tym przypadku za pracowników uważane będą osoby zatrudnione na etacie oraz osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych.

„Projekt ustawy stwarza podstawę do żądania przez pracodawcę od pracownika podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Podania tej informacji pracodawca będzie mógł wymagać w wyznaczonym terminie, nie częściej jednak niż raz w tygodniu” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jeśli dany pracownik nie przekaże pracodawcy informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu, to będzie traktowany jak osoba, która nie poddała się testowi wykonanemu nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem. W projekcie przewidziano, że taki pracownik będzie nadal świadczyć pracę na dotychczasowych warunkach, ale w określonych sytuacjach musi liczyć się z ryzykiem zapłaty świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (w wysokości 5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę).

„Z wnioskiem o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przysługującego od pracownika, który nie poddał się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2, będzie mógł wystąpić pracownik, u którego zostało potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2, który ma uzasadnione podejrzenie, że do zakażenia doszło w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Przedmiotowy wniosek będzie on składał do pracodawcy w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia izolacji, izolacji w warunkach domowych albo hospitalizacji z powodu COVID-19” – wskazują projektodawcy.

Podobne możliwości dochodzenia odszkodowań będą przysługiwać również pracodawcom.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny PiS – projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19. Projekt trafił do Sejmu 27 stycznia 2022 r.

Nowe przepisy mają wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp