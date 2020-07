Ważne zmiany dla rynku tworzyw sztucznych. Będzie też nowy podatek

Na początku lipca br. upłynął termin implementacji nowych regulacji w ramach dyrektyw wchodzących w skład tzw. pakietu GOZ. Zmiany dotyczą głównie plastikowych opakowań i recyklingu. W kolejnych latach wprowadzony zostanie najprawdopodobniej także dodatkowy podatek od ilości tworzyw sztucznych, które nie są poddawane recyklingowi. Konkretne propozycje przedstawi wkrótce Komisja Europejska.

Nowe unijne regulacje, które weszły w życie 5 lipca br., obejmują m.in. dodanie standardów dotyczących systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Jak tłumaczą eksperci firmy doradczej Deloitte, oznacza to nowe obowiązki dla podmiotów wprowadzających produkty na rynek.

Pakiet GOZ zakłada, że Polska musi do 2025 r. odzyskiwać 50 proc. tworzyw sztucznych z odpadów opakowaniowych, a w 2030 r. ma to być już 55 proc. W tym celu kraje członkowskie mają ustanowić specjalne systemy kaucyjne i wdrożyć systemy rozszerzonej odpowiedzialności producentów.

– Jeżeli chodzi o recykling plastiku, to biznes największe zasługi ma w przetwarzaniu materiału typu PET. Tymczasem to mniej niż 10 proc. rynku tworzyw sztucznych, zostaje więc ogrom plastiku trudnego do recyclingu. Kolejny krok po zagospodarowaniu PET to tak zwane opakowania giętkie, czyli folie lub saszetki. To duży problem, bo stanowią one znaczny wolumen plastików wchodzących na nasz rynek – komentuje ekspert Deloitte, Natalia Giergiel-Biniek.

W Ministerstwie Klimatu trwają aktualnie prace nad kształtem nowego systemu. Przewiduje się, że nowe przepisy mogą mieć szczególnie duży wpływ m.in. na firmy spożywcze i kosmetyczne.

W unijnej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027 najprawdopodobniej pojawi się też pomysł wprowadzenia dodatkowego podatku od ilości tworzyw sztucznych, które nie zostaną poddane recyklingowi. Szczegółowe propozycje są obecnie opracowywane w Komisji Europejskiej.

Eksperci Deloitte przewidują, że jeżeli kraje UE zostaną zobligowane do ponoszenia kosztów związanych z brakiem recyklingu tworzyw sztucznych, to część nowego ciężaru fiskalnego zostanie przełożona w praktyce na konsumentów i podmioty wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach.

mp