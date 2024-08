Wątpliwości wokół zmian w podatku od nieruchomości. MF zapowiada korekty

Resort finansów zakończył konsultacje publiczne ws. projektu zmian dotyczących przede wszystkim nowych definicji budynku i budowli dla celów podatkowych. Projektowane zmiany budzą sporo wątpliwości. Ministerstwo zapowiedziało już m.in. korekty w projektowanej definicji budowli i wyeliminowanie wymogu całości techniczno-użytkowej w odniesieniu do instalacji i urządzeń.

„Jak można było przypuszczać, przedmiotem największej krytyki w zgłoszonych uwagach był projektowany powrót do koncepcji całości techniczno-użytkowej jako jednego z elementów definicji budowli. Krytycznie odnoszono się również m.in. do odejścia (choć w projekcie nie jest to wyrażone wprost) od nadawania pierwszeństwa kwalifikacji obiektu jako budynku na rzecz kwalifikowania go w pierwszej kolejności jako budowli oraz rozszerzenia pojęcia obiektów budowlanych na obiekty, które nie powstały w procesie budowlanym” – wyjaśniają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton.

W trakcie konsultacji resort finansów zadeklarował m.in. rozgraniczenie pojęć budynku i budowli oraz modyfikacje poszczególnych definicji. Co istotne, w definicji budowli wymóg całości techniczno-użytkowej w odniesieniu do instalacji i urządzeń ma zostać zastąpiony przez wynikający z przepisów wymóg zapewnienia przez instalacje i urządzenia możliwości użytkowania budowli zgodnie z jej przeznaczeniem.

Ministerstwo planuje również utrzymać szykowaną koncepcję opodatkowania budowli znajdujących się wewnątrz budynku, przy czym będzie to dotyczyć tylko budowli stanowiących odrębny obiekt budowlany albo będących częścią innego obiektu budowlanego.

Jednocześnie resort finansów nie zamierza zdefiniować w nowych przepisach niektórych pojęć, w tym m.in. części budowlanych, przegród budowlanych i fundamentów.

mp