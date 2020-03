W życie wchodzą zmiany dotyczące BGK i gwarancji spłaty kredytów

W życie weszło rozporządzenie resortu finansów, które zmienia przepisy dotyczące udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów. Nowe rozporządzenie zakłada umożliwienie objęcia gwarancjami do 80 proc. kredytów. Zmiana jest bezpośrednio związana z zagrożeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa.

– Zmiana rozporządzenia podyktowana jest zagrożeniem koronawirusem i wyzwaniem, jakie ta sytuacja niesie dla polskich przedsiębiorców, w tym MSP – wyjaśnia szef resortu finansów, Tadeusz Kościński.

Nowelizacja rozporządzenia pozwala na objęcie gwarancjami do 80 proc. kredytów, podczas gdy wcześniej limit wynosił 60 proc. Jednocześnie Ministerstwo Finansów zdecydowało się na obniżenie opłaty prowizyjnej od tego rodzaju gwarancji – z obecnego 0,5 do 0 proc.

Pomoc de minimis w postaci gwarancji spłaty kredytów udzielanych przez BGK to jeden z instrumentów wykorzystywanych przez firmy z sektora MSP do zapewnienia sobie środków na finansowanie działalności, w tym działalności bieżącej i inwestycyjnej. Przewidywania resortu finansów zakładają, że w 2020 r. BGK wystawi gwarancje de minimis na łączną kwotę w wysokości ok. 9,5 mld zł.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz. U. z 2020 r., poz. 454).

Rozporządzenie weszło w życie 17 marca 2020 r.

Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj.

mp