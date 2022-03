W kwietniu ruszą dopłaty do pobytu dzieci w żłobkach

Od początku kwietnia br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie do opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Rodzic może liczyć na wsparcie w wysokości do 400 zł miesięcznie. Program dofinansowania jest przeznaczony dla dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym.

– Uruchomiliśmy nowe rozwiązanie dla rodzin z małymi dziećmi, czyli rodzinny kapitał opiekuńczy – a dla tych, których dzieci nie spełniają np. kryterium wieku – dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – mówi szefowa resortu rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg.

W ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego rodziny z małymi dziećmi mają od 2022 r. prawo do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia.

Co ważne, program dopłat ruszy 1 kwietnia, ale z jednoczesnym wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. Rodziny z dziećmi nieobjętymi tym świadczeniem mogą natomiast ubiegać się o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna. Wsparcie wynosi do 400 zł miesięcznie na dziecko, ale kwota ta nie może być wyższa od wysokości opłaty ponoszonej przez rodzica w związku z pobytem dziecka w danej instytucji. W praktyce pieniądze trafią bezpośrednio do podmiotu i nie będą przekazywane rodzicom.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w celu otrzymania dopłaty rodzic lub opiekun będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek. Wnioski można będzie składać od 1 kwietnia br. przez internet za pośrednictwem: – portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej; – Platformy Usług Elektronicznych ZUS; – bankowości elektronicznej. Obsługą wniosków i przekazywaniem środków zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

