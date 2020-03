W jakim terminie wystawić fakturę?

Usługi wymienione w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy to: poz. 24 - 36.00.20.0 - Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych

poz. 25 - 36.00.30.0 - Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych

poz. 26 - ex 37 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

poz. 27 - 38.11.1 - Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, nadających się do recyklingu

poz. 28 - 38.11.2 - Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, nienadających się do recyklingu

poz. 29 - 38.11.6 - Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne

poz. 30 - 38.12.1 - Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych

poz. 31 - 38.12.30.0 - Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu

poz. 32 - 38.21.10.0 - Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia

poz. 33 - 38.21.2 - Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne

poz. 34 - 38.22.19.0 - Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych

poz. 35 - 38.22.2 - Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych

poz. 36 - 39.00.1 - Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem

poz. 37 - 39.00.2 - Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń

poz. 50 - 81.29.12.0 Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu

poz. 51 - 81.29.13.0 - Pozostałe usługi sanitarne